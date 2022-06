Arma di Taggia: un lettore "Non solo disabili, il problema dei posteggi affligge tutti i residenti"

Un nostro lettore, David Tinius Rossi, ci ha scritto dopo aver letto il pensiero espresso dal lettore R.V. riguardo la grave problematica dei posteggi mancanti per i disabili residenti, estendendo la questione anche ai posteggi liberi regolari del centro cittadino:

“E' giunta in questi giorni la prima ondata di ‘foresti’, e con loro i pochi posti liberi del centro città sono ora inaccessibili ai residenti pendolari, costretti a parcheggiare decisamente lontano dalle loro abitazioni, per esempio presso l'area Conad di via Beglini o il lungo parcheggio a fianco al tratto di ciclabile che costeggia in parte il nostro molo, prima del ponte ferroviario verso Riva. Da cinque anni, con educazione e diplomazia, ho riportato (non senza insistenza), questo problema che definire frustrante è ormai eufemismo. Perché costringere noi residenti in centro a parcheggiare lontano e non il contrario? Tralasciando l’assoluta insensibilità dei non residenti, per non parlare dello ‘strategico’ accanimento delle contravvenzioni contro i parcheggiatori esasperati, a questo punto rimane comunque d’uopo supporre che nessuna Amministrazione avrebbe finora mai avuto veramente a cuore le necessità dei residenti, prediligendo apparenze volte a ricevere l’approvazione dei vacanzieri e gli interessi di eventuali speculatori possidenti garage privati. Nel corso di queste ultime cinque stagioni estive ho proposto via social l’idea di istituire esclusivamente per i residenti abbonamenti mensili per trasformare determinate aree parcheggio del centro città in strisce verdi, quali quelle delle ex scuole Papa Giovanni e almeno il piano inferiore della ‘buca’ del viale delle Palme (per non parlare delle vie minori adiacenti ove sono presenti i pochi restanti parcheggi liberi). Ogni mio appello è stato tuttavia puntualmente liquidato, sempre via social, da parte dell’Amministrazione con suggerimenti dal tono ‘mariantonettiano’, invitanti noi residenti a parcheggiare nelle sopra citate aree fuori mano, da loro osannate come panacea. Approfitto del clima elettorale per comunicare a tutti i candidati questo messaggio: se volete vincere, pensate prima ai bisogni dei residenti. Volete il mio voto? Accogliete e rendete la mia proposta una realtà e avrete il mio sostegno incondizionato”.