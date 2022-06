Sanremo: la puntata n° 201 'Tra storia e Ricordi' dedicata al M° Paolo Caravati (foto & video)

Tra Storia e Ricordi, con la puntata n°200, ha voluto rendere omaggio al grande maestro Paolo Cravati, colpito da alcuni anni dalla SLA, era stato costretto ad interrompere tutte le sue attività- Il Maestro Caravati, purtroppo si è spento la mattina del 1 giugno. Venerdì 3 giugno, nella Concattedrale di San Siro, si è svolto il funerale celebrato da Don Fabrizio Gatta. Centinaia le persone che hanno voluto portare il loro ultimo saluto al maestro Caravati. Anche noi di Sanremonews, ci stringiamo vicino a Maria Grazia e a quanti hanno voluto bene al Maestro.

Per rendere omaggio alla memoria del Maestro Caravati, tra gli archivi di Roberto Pecchinino, sono state rieditate alcune registrazioni dei concerti del Coro Musicanova, diretti dal M° Paolo Caravati e saranno pubblicati nella rubrica 'Tra Storia e Ricordi' di R. Pecchinino. Oggi assisteremo ad una prova dei concerti organizzati nel 2014 a Coimbra e Aveiro in Portogallo. Per l'occasione erano stata organizzate anche le dirette streaming, curate sempre da Roberto Pecchinino. Quelle che vedremo sono le registrazioni delle dirette, dove vedremo la grande passione e amore della musica dell'indimenticabile M° Paolo Caravati.





A nome di tutto il Coro Musicanova, dei professori e colleghi e di tutti i ragazzi che hai aiutato, insegnato e diretto...ti accompagni e ti sia di conforto nel tuo ultimo viaggio, il nostro amore e pensiero per te: GRAZIE PAOLONE.