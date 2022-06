Polisportiva Vallecrosia Academy: a Verona tutte le leve qualificate al girone Gold

Ottimi risultati per tutte le leve della Polisportiva Vallecrosia Academy al Trofeo Nazionale di Verona 2022. Esordienti 2010, Pulcini 1° anno 2012 e Primi Calci 2013-14 si sono infatti qualificati al girone Gold del prestigioso torneo.

Nella giornata di ieri gli Esordienti 2010 al mattino hanno perso contro l'Ancona Lumignacco per 1-0 e pareggiato contro Edelweiss Jolly per 1-1. Nel pomeriggio invece hanno battuto la Nuova Accademia Terni per 0-1, hanno perso contro Cuneo per 0-1 e hanno sconfitto Busca per 0-1. Vincendo lo spareggio come miglior seconda si sono qualificati così nel girone Gold, dove oggi dovranno affrontare il Venezia.

I Pulcini 1° anno 2012, invece, nella giornata del 3 giugno, hanno superato Gioventù Assemini per 0-6, hanno poi perso 0-4 contro il Montecchio Maggiore. Si sono però rifatti battendo Oppeano 2-1. Successivamente sono stati sconfitti da Villafranca Veronese per 4-0 ma hanno battuto 2-1 il Montecchio Maggiore aggiudicandosi così lo spareggio come miglior seconda e un posto nel girone Gold dove oggi dovranno affrontare Hellas Verona.

Infine i Primi Calci 2013-14 venerdì 3 giugno hanno vinto contro Pol. Podemonte Bianco per 1-5, hanno battuto Villafranca Veronese Azzurra per 4-1, hanno sconfitto La Rocca Altavilla per 1-5, hanno pareggiato 2-2 contro l’Academy Vis Pesaro e infine hanno vinto 3-4 lo spareggio come miglior seconda contro l’Academy Vis Pesaro conquistando un posto nel girone Gold dove dovranno affrontare la Juventus.

"E' motivo di grande orgoglio per la società. Possiamo dire che il Vallecrosia ha ottenuto il massimo risultato sperato per questa manifestazione" commenta la società biancorossa.