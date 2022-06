Pallacanestro: la Ranabo/Ventimiglia strappa il pass per la finale del campionato under 17 silver

Risultato eccezionale per la squadra under 17 nata dalla collaborazione tra Ranabo e Ventimiglia.

"Ieri sera i ragazzi dei coach Favari e Faedda hanno strappato il pass per la finale del campionato under 17 silver, contro i pari età di Recco, in un Palaroya gremito all'inverosimile.

Dopo aver vinto in extremis gara 1 a Recco mercoledì 1 giugno, il team ponentino si aggiudica anche gara 2, conducendo il match dall'inizio alla fine, nonostante l'espulsione di Fusco e l'uscita anticipata per 5 falli di Lupi, Barbieri Simone e Tornatore, tutti elementi cardine della squadra. Ma il gruppo nelle difficoltà è uscito fuori, guidati da Capitan Del Cioppo, i ragazzi hanno tenuto il risultato, chiudendo la serie sul punteggio di 64 a 61.

In questi playoff sono venuti fuori il carattere e la volontà del team. Il lavoro svolto in questa stagione dai due allenatori sta portando i suoi frutti. Ora il team Ranabo/Ventimiglia attende in finale la vincente dell'altra semifinale Imperia/Auxilium, con la consapevolezza di potercela fare anche soffrendo".

Ranabo: Barbieri S. 2, Campisi 5, Paraschivu 22, Tornatore 7, Tufo 3, Mariotti 9, Fusco 6, Lupi 10, Del Cioppo (cap.), Cascià, Barbieri D.