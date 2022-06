Pallacanestro: con soli sei giocatori il Bc Ospedaletti fa tremare il Sestri, sconfitta di misura in gara 1

BASKET SESTRI-BC OSPEDALETTI 76-74 (26/24, 39/43, 56/56)

BASKET SESTRI: Leardi 26, Corda 21, Metti 8, Carrara 6, Massirio 6, Innocenti 4, Di Benedetto 1, Greco 4, Carlini, Ferrando, Brancucci. All. Oldani

BASKET CLUB OSPEDALETTI: Cruz 38, Paganini 19, Formica 11, Blasetta 6, Pesante, De Caro. All. Archimede; Ass. Lupi.

SAMPIERDARENA (Genova) - Sconfitta di misura per il Basket Club Ospedaletti, in gara 1 di semifinale nel campionato regionale di pallacanestro a Sampierdarena contro il Sestri, di fronte ad un folto pubblico che non ha smesso mai di incitare la propria squadra.

Gli orange hanno sfoderato una grandissima partita, senza due giocatori fondamentali come Zunino e Vivo e, con soli 6 atleti a referto, ha imbrigliato fino all'ultimo secondo gli esperti padroni di casa. Sotto di 2, il Bc Ospedaletti sbaglia il tiro da 3 che avrebbe cambiato le sorti del match.

“Onore a questi ragazzi – evidenzia la società orange – che, seppur con giocatori fuori ruolo, rimangono in vantaggio per quasi tutta la gara”. Martedì alle 21, al Palaisnart, c’è gara 2 per capire se l'Ospedaletti riuscirà a ribaltare le sorti del play-off. Coach Archimede “La squadra ha dato il 101% e martedì, di nuovo in sei non sarà facile. Ma i miei giocatori sono eccezionali”.