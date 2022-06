Sanremo: venerdì prossimo, spettacolo musicale dell’ANFI al Teatro del Casinò

Venerdì 10 giugno, alle ore 20.00, presso il Teatro del Casinò di Sanremo, è in programma uno spettacolo musicale organizzato dall’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia Sezione di Sanremo.

“La serata musicale e canora – si spiega nel comunicato - organizzata dalla Sezione di Sanremo dell’A.N.F.I. ha purtroppo avuto una pesante defezione, in quanto alcuni dei professori d’orchestra della Banda Nazionale della Guardia di Finanza sono stati improvvisamente impegnati altrove, non potendo garantire un numero adeguato di musicisti per un concerto. La formazione delle Fiamme Gialle si esibirà quindi nella città dei fiori in una data da stabilire.

Si tratterà quindi di uno spettacolo prevalentemente canoro con alcuni momenti strumentali il cui ricavato sarà completamente devoluto a favore dell’Istituto Padre Semeria di Coldirodi (Sanremo).

La serata sarà caratterizzata dall’esibizione di alcuni cantanti e musicisti locali: il tenore Gaetano Labalestra, la violinista Lia Voronova, il pianista Vincenzo Caso e due giovanissime e promettenti cantanti, reduci dalle Finali Mondiale e Italiana di Sanremojunior 2022, Rita Longordo di Sanremo e Martina Ornamento di Imperia. Si spazierà dalla musica leggera a quella melodica, da alcuni accenni alla lirica ed all’opera, passando per esecuzioni strumentali al violino ed al pianoforte.

L’A.N.F.I. Sezione di Sanremo - costituitasi 23 anni fa e presieduta dal 2016 dal Maresciallo Cav. Antonio Piccirillo - conta oltre 60 soci e nel corso della sua attività si è sempre dedicata a finalità assistenziali, di volontariato e di utilità sociale a favore della collettività.

Quest’anno ha deciso di realizzare uno spettacolo musicale a scopo benefico a favore dell’istituto religioso ‘Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia’ in Frazione Coldirodi - rivolto all’educazione dei giovani ed all’assistenza dei poveri - fondato da Padre Minozzi e da Padre Semeria e gestito dalla ‘Famiglia dei Discepoli’ di Roma.

La serata - pianificata dal Presidente Piccirillo, del suo Vice Gioitta e dal Sindaco della Sezione Botticelli, con il supporto di soci ed amici della Sezione - prevede un biglietto a posto unico, ad offerta minima di 10 € che, unitamente alle ulteriori offerte volontarie, costituirà la base della donazione.

Da anni la Sezione A.N.F.I. di Sanremo organizza anche una funzione in ricordo dei militari deceduti che hanno prestato servizio nella circoscrizione della Compagnia della città dei fiori ed anche i festeggiamenti in onore di San Matteo, Patrono della Guardia di Finanza”.