Ventimiglia: oggi pomeriggio a 'Fumettando', nella zona pedonale il confronto tra quattro illustri ventimigliesi

Oggi alle 16, sul 'ring' di Fumettando a Ventimiglia, nella zona pedonale di via Aprosio, si confrontano 4 ventimigliesi:

- Davide Barella, insegnante, scrittore, saggista, drammaturgo, promuove, dirige e realizza progetti didattici, ricreativi ed educativi di natura drammaturgica e letteraria in ambito sociale; bibliografo salgariano;

- Pino Venditti, pittore, ceramista e scultore, ambasciatore dell'oro nero della valle argentina, fondatore del Circolo culturale Confine;

- Marco Scullino nuovo console della Cumpagnia d'i Ventemigliusi, cultore dei dialetti dell’Intemelio, vincitore di concorsi di poesia dialettale anche nazionali;

- Pippo Russo, componente “Associazione Amici del fumetto” di Ventimiglia e grande lettore di Tex Willer, amante di fumetti.

I temi in discussione saranno: Jolanda, la figlia del Corsaro Nero e Conte di Ventimiglia; immagine romanzata e realtà; il fumetto e Ventimiglia attraverso i suoi personaggi più famosi: Fernando Fusco (Ventimiglia, 1º agosto 1929 – Città di Castello, 10 agosto 2015[1]), Carlo Raffaele Marcello (Ventimiglia, 16 novembre 1929 – Ventimiglia, 23 dicembre 2007) e altri artisti. L'artista è libero di interpretare, a differenza dello storico, un personaggio quando dipinge o lo rappresenta? E' vero che spesso un quadro, un dipinto in genere, una foto, arriva al pubblico prima e in modo più intenso rispetto ad un libro?