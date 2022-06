Musica. Tutto pronto per l'uscita di “Here & Now” della Steve Foglia Society, il primo album zen rock della storia

Per alcuni superstiziosi venerdì 17 è una giornata sfortunata, ma non per la Steve Foglia Society che ha deciso di sfidare la sorte e pubblicare il nuovo album (terzo in studio dopo otto anni) proprio in questa data.

“Here & Now” esce in versione digitale su tutte le piattaforme di streaming e in versione digipak con dei contenuti speciali in edizione limitata (ordinabile per mail scrivendo a stevefoglia@gmail.com).

A quanto pare il numero 17 non è affiancato solo alla data di uscita; sono 17 le persone che hanno collaborato per questo album (illustratori, fotografi, musicisti e tecnici) e nel brano “Don’t Be Afraid” Steve ritorna a collaborare in studio con il suo amico Roberto Bonazinga dopo ben 17 anni.

“Here & Now” è il primo album zen rock della storia. Il leader Steve ha voluto fondere le sonorità graffianti della musica rock con le tematiche introspettive influenzate dalla cultura orientale. Una fusione che ha dato vita a nove brani che riflettono sul senso della vita, sul momento presente, sul bene e il male, sull’arrendersi al tempo che passa e tanto altro.