Sanremo: domani pomeriggio al Teatro dell'Opera concerto della MagicHarpeEnsemble’

Domani alle 18 è previsto un concerto al Teatro dell'Opera del Casino. A essere protagonista sarà il ‘MagicHarpeEnsemble’, un'orchestra formata prevalentemente da giovani e capaci musicisti, già vincitori di premi di prestigiosi concorsi musicali, sapientemente coordinati dalla loro Direttrice, Prof.ssa Fernanda Saravalli, stimatissima docente e, tra gli altri titoli, prima arpa dell'Orchestra Filarmonica del Piemonte.

Il gruppo si pregia di vantare tra le proprie fila anche il Prof. Massimo Ferraris, secondo clarinetto del Teatro Carlo Felice di Genova. Il tutto per assicurare al proprio pubblico il giusto mix di professionalità, esperienza, talento e giovanile entusiasmo. Negli ultimi anni sono moltissimi gli appuntamenti musicali che hanno visto protagonista il gruppo, con programmi sempre innovativi, dal classico al pop.

Anche in questa stagione il Magicharpeensemble non vuole essere da meno e nel suo tour "Primavera/Estate 2022" fa tappa al Teatro del Casino di Sanremo, con un concerto per arpe e altri strumenti che si terrà domani alle 18. Ingresso libero, fino a esaurimento posti.