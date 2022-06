Ospedaletti: per la settima Rievocazione Storica, il rombo delle due ruote torna a farsi sentire sul circuito cittadino (foto)

Oggi e domani Ospedaletti ospita la settima rievocazione storica del ‘Trofeo internazionale motociclistico Sanremo autodromo di Ospedaletti’. Dal primo pomeriggio alla sera oggi il pubblico potrà ammirare le preziose moto da corsa francesi, inglesi, tedesche, italiane, giapponesi e spagnole esposte staticamente in corso Regina Margherita. Le medesime moto, condotte da piloti provenienti da Italia, Francia, Germania, Argentina, Slovacchia, Venezuela ed Australia, sfileranno sul Circuito chiuso al traffico domani, domenica 5 giugno, sia il mattino che il pomeriggio.



Alle 18, all’Auditorium Comunale, si terrà una presentazione di libri dedicati al motociclismo alla presenza dei protagonisti: Giacomo Agostini - Il Re delle 15 Corone’; ‘Grassetti - Le corse, il pilota e l’uomo’; ‘La mia vita tra motori e campioni’ di Roberto Gallina. Seguirà il Talk show, sempre all’Auditorium, con interviste ai piloti, campioni e collezionisti, e la consegna dei premi alla memoria di Roberto Patrignani, Augusto Farneti e Dedè Mazzoni, oltre a riconoscimenti speciali.



Domani sulle strade cittadine, che per un giorno si trasformeranno in Circuito (come avveniva dal 1947 al 1972), sfileranno 26 titoli mondiali: Giacomo Agostini (15); Marco Lucchinelli (1); Carlos Lavado (2); Dieter Braun (2); Pierpaolo Bianchi (3); Troy Bayliss (3).



Foto di Tonino Bonomo