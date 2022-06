Ventimiglia: scazzottata in via Tenda, il video inviato al Sindaco, Scullino "L'ho subito mandato al Questore"

Il video di una scazzottata finisce sui social network e viene condiviso da chi l’ha girato anche sulla bacheca del Sindaco di Ventimiglia.

E’ accaduto ieri sera in via Tenda e i residenti chiedono al primo cittadino e all’Amministrazione di intervenire, visto che episodi come questo sono all’ordine del giorno.

Il primo cittadino ha risposto all’esecutore del video: “E’ molto eloquente e inaccettabile. Per questo l’ho inviato al Questore per le verifiche opportune. Credo non siano stranieri ma residenti e quindi rintracciabili. Non dormo, stia tranquillo, ma sono attento e deciso, ovviamente nel rispetto della Legge. Mi auguro che rimanga un episodio isolato. Dobbiamo fare meglio a cominciare dalle denunce dei cittadini che sono pochissime e mettono in condizione il Prefetto (sbagliando) che tutto a Ventimiglia non si verificano episodi gravi”.