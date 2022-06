Pontedassio: si capotta con l'auto in via Torino, giovane quasi illesa stanotte e intervento di Vvf e 118

Mobilitazione di soccorsi, questa notte poco dopo mezzanotte e mezza, in via Torino a Pontedassio per una Smart che si è capottata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, il personale medico del 118 e i Carabinieri ma, fortunatamente, la conducente del mezzo è uscita quasi illesa dall’autovettura che, invece, ha subito molti danni.

Secondo quanto raccontato dalla stessa sfortunata protagonista, sarebbe stato un colpo di sonno a provocare la sbandata e il conseguente capottamento. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso mentre i pompieri hanno messo in sicurezza l’auto.