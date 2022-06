Imperia: controllo del territorio dei Carabinieri, 26 gli arresti nel mese di maggio e lunedì il 208° compleanno

Con l’avvio ormai conclamato della stagione estiva i Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia hanno mantenuto viva l’attenzione sul controllo del territorio, cornice operativa della vicinanza al cittadino che, da 208 anni, è la cifra distintiva dell’Arma dei Carabinieri.

Il controllo del territorio è una delle sfaccettature attraverso le quali si manifesta la sicurezza dell’intera collettività provinciale, che nel decorso mese i Carabinieri hanno garantito (con le altre forze di polizia) anche con diversi arresti e denunce a piede libero di persone ritenute indiziate di diverse tipologie di reati.

Oltre ai due arresti di Luigino Dellerba e Vincenzo Speranza, i militari dell’Arma hanno comunque operato per contrastare i delitti contro la persona e il patrimonio, il traffico di droga, nonché vigilando sul rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria quando ha applicato misure para-detentive.

L’azione svolta dal Comando Provinciale ha portato all’arresto (in flagranza o su disposizione della Magistratura) di 26 persone e la denuncia in stato di libertà di 104.

E, a proposito di compleanni (208 per l’Arma), i Carabinieri tornano a condividerlo con le persone e tra la gente. Dopo un periodo in cui la Festa dell’Arma si è svolta all’interno delle caserme ritorna la cerimonia militare, che si celebrerà alle 10.30 di lunedì prossimo a Imperia, in Calata Anselmi, dove verrà schierata una Compagnia di formazione con i militari del Comando Provinciale. È la festa dei Carabinieri ma anche di tutti e l’Arma rivolge a tutti l’invito a partecipare.