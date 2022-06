E' morto negli Stati Uniti Paolo Giusto: aveva 73 anni e si era trasferito da alcuni anni a Sanremo

Era originario del Veneto ma, da alcuni anni si era trasferito a Sanremo. E’ morto, in un incidente in moto negli Stati Uniti il 73enne Paolo Giusto, partito il 10 maggio scorso per un viaggio coast to coast.

Nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi è morto in un incidente avveunto a New Orleans, in Louisiana. Secondo la Polizia locale, la moto sulla quale viaggiava è stata investita da un’auto guidata da una donna.

Per trent’anni Giusto è stato professore di educazione fisica del liceo Giordano Bruno di Mestre e allenatore di volley.