Bordighera: non si placano i problemi dei residenti di via Generale Biamonti, la mail di un lettore

Un nostro lettore di Bordighera, Mauro, ci ha scritto per segnalare che, da anni i residenti in via Generale Biamonti, hanno problemi di strada bloccata, inquinamento acustico e smog dai mezzi sostati con motore acceso:

“Questo è dovuto alle moto parcheggiate di fianco al marciapiede e alle auto davanti all’ufficio postale che ostacolano il passaggio. In più c’è il problema del passaggio dei mezzi di soccorso: in una strada stretta bisognerebbe provvedere sulla viabilità in quando spostare parcheggio moto perchè le auto non riescono a immettersi sulla strada. Il parcheggio disabili e il carico scarico o merci sono obbligatori, ma un parcheggio moto lo si può spostare per migliorare la situazione. E’ per il bene di tutti cittadini e turisti. Quelli più disagiati siamo noi residenti”.