Arma di Taggia: problemi di parcheggio per i disabili in estate, la mail di un nostro lettore

Un nostro lettore, R.V., ci ha scritto per segnalare che, come tutti gli anni, con la stagione balneare i sindaci di zona considerano solo i turisti e il turismo ma delle persone invalide residenti in provincia non c’è considerazione e, per trovare un parcheggio adibito, è un impresa:

“Il mese prossimo ci sono elezioni a Taggia di cui io sono un invalido residente e chiedo al Sindaco, visto che Arma è una cittadina balneare turistica, di fare un ordinanza o fare dei parcheggi provvisori per invalidi turisti o eventualmente invalidi residenti. Visto che ogni città della provincia in estate arrivano i disabili da Piemonte, Lombardia o altro, i soliti incivili parcheggiano regolarmente nei posti disabili, lasciando l’auto anche per diversi giorni. Penso che non ci debbano essere disabili di serie A o B, visto che ci sono già tante problematiche in questo periodo tra guerra rincaro della vita. Ma questo non deve accantonare le persone con disabilità. Non è una polemica, ma è un consiglio che voglio dare a tutte le amministrazioni, partendo da quella di Taggia dove sono residente”.