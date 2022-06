Sanremo: questa sera al Morgana, le finali del campionato invernale di calcio a 6

Stasera, dalle ore 21.00, sul campo del Morgana in corso Trento e Trieste a Sanremo, si svolgeranno le finali del campionato invernale di calcio a 6 organizzato dalla Asd Sanremo Calcio.

Delle 12 formazioni ai nastri di partenza, che si sono scontrate in un girone di andata e ritorno per poi effettuare i play-off, sono arrivate a contendersi la finale le squadre della Pro Seborga e della Pizzeria da Ciro's.

Le semifinali sono state molto combattute infatti in entrambe le sfide ci sono voluti i tempi supplementari per definire le finaliste.

IL PROGRAMMA DELLE FINALI

21.00 FRATELLI SANREMO - F.LLI DIURNO

22.00 PRO SEBORGA CATTANEO EDILIZIA - RIST PIZZ DA CIRO'S

Al termine della finale verrà effettuata la premiazione delle squadre e inoltre verra consegnata una targa ricordo alla famiglia di Marco Spinella, il rider che è mancato pochi mesi fa e che ha sempre partecipato ai tornei organizzati.

Precedentemente alle finali, alle 19.00 verrà effettuato il sorteggio per il 27° trofeo città di Sanremo, che prenderà il via il 6 giugno, le 18 squadre partecipanti saranno suddivise in 3 gironi, garantendo così un minimo di 6 partite per squadra.

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta facebook sulla pagina dell'Asd Sanremo Calcio cosicché le squadre che non possono essere presenti fisicamente (soprattutto quelle provenienti dal savonese e dal basso Piemonte) potranno sapere le avversarie e i giorni in cui le affronteranno.