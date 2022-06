Pallanuoto, week-end intenso per la Rari Nantes Imperia: domani, la maschile comincerà i playout alla 'Cascione'

Sarà un week-end di fuoco alla ‘Felice Cascione’ di Imperia dove la Rari Nantes è attesa da due impegni significativi per la stagione.

Apre il fine settimana la formazione maschile di Andrea Pisano che, sabato 4 giugno alle ore 15:00, ospiterà SC Tuscolano per gara-1 dei playout. Da un paio di giorni, quasi tutti gli effettivi sono a disposizione del tecnico risultando negativi ai tamponi. Unico assente è l’esperto Samuele Barla che, per problemi alla schiena, finirà anzitempo la stagione.

A dirigere l’incontro saranno i signori Giuseppe Fusco e Aldo Rovandi, con delega affidata a Carlo Salino.

La serie si giocherà al meglio delle tre gare: in caso di parità (con una vittoria a testa), la Rari disputerà la ‘bella’ alla ‘Cascione’.

Domenica 5 giugno, alle ore 17:00, le Rari-Girls ospiteranno Pallanuoto Treviglio della ex Martina Giai. Sarà uno snodo importante per la corsa salvezza delle giallorosse che ritrovano capitan Sowe tra i pali, dopo un paio di mesi.

Mister Gerbò sorride per i recuperi di Sofien Mirabella e di Giorgia Ferraris: le loro pesanti assenze a Torino avevano costretto l’organico a sole otto effettive a disposizione.

Direttore dell’incontro sarà il signor Andrea Rondoni.