Il Sanremo Rugby al fianco di Martìn Castrogiovanni a ‘Un campione per amico’

Ci sarà anche il Sanremo Rugby al fianco di Martìn Castrogiovanni in occasione della tappa sanremese di ‘Un campione per amico’, l’iniziativa di Banca Generali per la promozione dello sport tra i più piccoli.



Martedì mattina piazzale Carlo Dapporto si trasformerà in una palestra a cielo aperto per coinvolgere in diverse discipline i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Oltre a Martìn Castrogiovanni parteciperanno anche Andrea Lucchetta, Adriano Panatta e Ciccio Graziani.



Il Sanremo Rugby sarà presente con i propri tecnici a supporto di Castrogiovanni nel lavoro con i ragazzi delle scuole. Un’altra vetrina importante per la società biancazzurra che avrà l’occasione di lavorare al fianco di uno degli uomini simbolo della palla ovale azzurra.