Gli atleti della 'Sanremo Triathlon 1992' Bergamini e Acquarone sul podio all'Aquathlon di Cuneo

Seconda vittoria in 4 giorni per Vittoria Bergamini che vince l'Aquathlon Assoluto di Cuneo tenutosi ieri presso lo Stadio del Nuoto della stessa città. L'atleta della Riviera Triathlon 1992 vince con il tempo di 35'34" davanti ad Alessandra Derme, 37'59" e Nicole De Santis 39'06".

La gara assoluta ha fatto da cornice alle numerose gare giovanili. Molti gli atleti del sodalizio matuziano in gara, alcuni al debutto. Come Martina Acquarone che grazie al tempo di 18'06" è terza e appende al collo la sua prima medaglia in una gara multidisciplinare nella categoria YB, la stessa nella quale ha preso il via anche Carola Bardella, 14ima in 20'23", al rientro dopo un lungo infortunio.

Bene Carla Callari, 10 anni, categoria esordienti, 21ima in 5'30" nonostante una caduta nella frazione podistica. Tra i maschi debutto per Daniele Tavanti, 6 anni, categoria mini cuccioli, 4° in 3'50". Roberto Vivaldi, invece, è 24imo con il tempo di 5'46" nella categoria esordienti. Nell'agguerrita categoria Ragazzi, Nicolò Reitano, Sebastiano Carli e Tommaso Battaglio sono rispettivamente 16° in 7'48", 20° in 7'53" e 26° in 8'05".

Matteo Radici centra la top10 nella categoria Juniores dove è 7° con il tempo di 36'04". Top10 anche per Vittorio Russo e Leonardo Carli nella categoria YB, rispettivamente 5° e 7° con i tempi di 17'22" e 17'51".