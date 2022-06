Calcio: la Polisportiva Vallecrosia Academy oggi e domani al prestigioso 'Trofeo Nazionale di Verona'

La Polisportiva Vallecrosia Academy parteciperà, oggi e domani al prestigioso Trofeo Nazionale di Verona 2022 con diverse leve: Esordienti 2010, Pulcini 1° anno 2012 e Primi Calci 2013-14.

I giovani calciatori e lo staff che li accompagna sono partiti ieri alla volta di Verona: "E' motivo di orgoglio essere stati accolti per una manifestazione di tale portata. Come annunciato dagli organizzatori del torneo, avremo l’onore di partecipare ad uno dei tornei più grandi che si siano mai realizzati all’interno di uno stesso impianto sportivo. Saranno presenti ben 133 squadre dilettanti di 61 società differenti. Saranno rappresentate 16 regioni italiane. Mancano all’appello soltanto Calabria, Campania, Molise e Abruzzo. Oltre ai dilettanti saranno presenti 41 squadre professionistiche di ottimo livello che alzeranno ancor più la qualità del torneo. Le partite saranno disputate su ben 19 campi in contemporanea con circa 1900 bambini di società dilettanti e 500 di società professionistiche. Saranno utilizzate 27 strutture ricettive tra hotel, agriturismi e villaggi turistici" fa sapere la società biancorossa.