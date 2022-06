Calcio giovanile: i 'Pulcini' della Sanremese si impongono al torneo disputato ieri a Cengio

La Festa della Repubblica si é tinta di biancazzurro sui campi della Liguria. La Sanremese, infatti, si è imposta con entrambe le squadre della categoria Pulcini nei rispettivi tornei.

L'Under 11 ha conquistato il torneo di Cengio, superando in graduatoria la quotata Cairese. Per la leva 2011, allenata da Luca Festa, si tratta del secondo successo in Val Bormida, dopo il primo posto di inizio stagione al torneo di Millesimo.

L'Under 10, invece, si è aggiudicata il 1° Memorial "Luca Bregliano" disputato a Taggia, vincendo tutte le partite senza subire gol e battendo in finale il Golfodianese.

La squadra ha mostrato tutti i miglioramenti ottenuti sotto la guida dei mister Franco La Cava e Fabio Coccoluto a conclusione di questa bellissima stagione che li aveva già visti vincitori il mese scorso al torneo di Imperia.