Arti Marziali: ottimi risultati per gli atleti dello Judo Club Sakura di Arma di Taggia a Perugia

Si è svolto sabato scorso a Perugia il 2° Trofeo Internazionale Umbria Judo (Grand Prix SE/JU), gara riservata agli atleti agonisti delle classi Seniores, Juniores e Cadetti Cinture Nere.

Lo Judo Club Sakura Arma di Taggia ha portato in gara due atleti seniores: Mattia Cicala nella categoria di peso fino a Kg. 60 e Samuele Della Torre nella categoria Kg. +100. Come tutte le gare di Grand Prix, anche questa svolta in terra umbra è stata molto impegnativa, in quanto vedeva in gara numerosi atleti di buona esperienza in campo nazionale ed internazionale.

Mattia Cicala non è riuscito a scalare le posizioni della classifica della sua categoria e si è dovuto fermare di fronte ad un avversario che lo ha contrastato con decisione. Ogni gara, però, è per lui la possibilità di fare esperienza e di acquisire sempre più la capacità di affrontare con decisione gli avversari. Samuele Della Torre ha avuto più soddisfazione nella gara ed è giunto a classificarsi al terzo posto della sua categoria.

Un altro risultato che si aggiunge al suo medagliere e che è di stimolo ad una ripresa continuativa dell'attività agonistica.