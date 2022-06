Arti Marziali: ottimi risultati e medagli per i giovani Judoka del Budo Sanremo in Italia e Francia

Altre medaglie per i Judoka del Budo Sanremo, allenati dal tecnico Nicola Gianforte. Continua infatti la serie positiva di risultati per l'associazione matuziana, nell'ultima settimana impegnata in Francia e in Emilia Romagna per le finali nazionali Uisp.

Molte le conferme per i giovani atleti che centrano diversi podi ed alcuni di loro conquistano la cintura nera Uisp. Due i neo campioni italiani che conquistano il gradino più alto del podio: Nichole Di Michele, Under 18 nella categoria 70kg, e Mattia Pascuzzo, Under 13 nella categoria -45Kg.

Bronzo per Federico Iezzi, Under 18 -55kg e un onorevole 5° posto per Jody di Michele, Under 18 -66kg. Buone prestazioni in territorio francese anche per i più piccoli.