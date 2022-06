Imperia: diversi quintali di alimentari e beni di prima necessità in viaggio verso l'Ucraina

Il Circolo Amici di Caramagna ha caricato questa mattina diversi quintali di alimentari e beni di prima necessità su un voluminoso furgone, con destinazione San Bartolomeo al Mare



"Da qui - si spiega nella nota - poi proseguiranno con i mezzi a disposizione del dottor Martini per le zone di guerra in Ucraina. Ringraziamo ancora una volta la generosità degli Imperiesi, la disponibilità del personale del Conad di via Argine Destro a Oneglia con il direttore Andrea e tutti i collaboratori del Circolo Amici di Caramagna che sono sempre in prima linea per aiutare chi ha bisogno. Speriamo che trovino un accordo e presto possa ritornare la pace. Un ringraziamento anche alla Polizia Municipale e all Assessore Gagliano che ci hanno permesso in tutte le occasioni di poter effettuare le operazioni di carico della merce in sicurezza".