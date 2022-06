Aperte le iscrizioni per il Memorial 'Carmine Di Matteo'. Ricavato interamente devoluto all'Ospedale Gaslini di Genova

Si svolgerà domenica 19 giugno 2022 al centro sportivo ‘Fabio Taggiasco’ di Vallebona la prima edizione del torneo di calcio a 5 dedicato a Carmine Di Matteo ex portiere di Airole FC e Taggia prematuramente scomparso lo scorso marzo all’età di 44 anni a causa di un male incurabile. Una perdita che aveva destato grande commozione in tutto il calcio del Ponente ligure, terra nella quale Di Matteo originario dell’Abruzzo ma militare presso la Base Logistica di Sanremo risiedeva ormai da anni ed era conosciuto per il suo forte impegno nel campo dello sport e del volontariato. Saranno proprio questi due mondi ad onorare la memoria di Di Matteo con il torneo di Vallebona organizzato dall’amico e compagno di squadra dell'Airole FC Christian Biancheri in un evento che vedrà l’intero ricavato delle iscrizioni devoluto all’Ospedale ‘Gaslini’ di Genova proprio come avrebbe desiderato Carmine, da sempre sensibile a progetti di beneficenza e solidarietà.

Torneo in Memoria di Carmine Di Matteo

Vallebona – Centro Sportivo Fabio Taggiasco – 19 giugno 2022

Informazioni ed iscrizioni: +39 379 1083780