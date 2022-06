Partiti a confronto a Sanremo sui quesiti del referendum per la riforma della giustizia (Foto e Video)

Si avvicina la data del 12 giugno quando gli italiani saranno chiamati a votare i cinque quesiti referendari per la riforma della giustizia. Materia ancora poco chiara agli italiani sia per la complessità dell’argomento che per la poca comunicazione in merito.

Questo pomeriggio a Sanremo i partiti si sono confrontati sul tema per fare maggiore chiarezza ed esprimere le loro posizione sulle cinque tematiche. Presenti: l’On. Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), avvocato e componente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, la Dott.ssa Maria Gabriella Branca (Sinistra Italiana), avvocato e Responsabile Giustizia e Legalità della Segreteria Nazionale, l’On. Flavio Di Muro (Lega Salvini Premier), componente delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati, l’On. Franco Vazio (Partito Democratico), avvocato e vice Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. A moderare l’incontro Claudio Donzella, giornalista del Secolo XIX.

Le posizioni sono delle più disparate, dai cinque ‘sì’ della Lega ai ‘no’ di Pd e SI, passando per la posizione più articolata di FdI.

Nel dettaglio le schede consegnate il prossimo 12 giugno avranno i seguenti colori:

scheda di colore rosso per il Referendum n. 1: abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

scheda di colore arancione per il referendum n. 2: limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;

scheda di colore giallo per il referendum n. 3: separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;

scheda di colore grigio per il Referendum n. 4 : partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;

scheda di colore verde per il Referendum n. 5: abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

