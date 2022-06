Diano Marina: raccolta dei rifiuti, l'ex Assessore Gramondo "Dove era il Sindaco quando è stato fatto il capitolato?"

“Ma dov'erano il Sindaco di Diano Marina e l'allora vice, oggi a sua volta Sindaco, e l'assessore ancora in carica incaricato, quando si è studiato e redatto il capitolato per la gara di appalto per la raccolta dei rifiuti? A cosa è servita la passata esperienza Tradeco?”

Sono le parole di Tiziano Gramondo, ex assessore all'igiene urbana di Diano Marina, parlando dell’attuale situazione per i rifiuti nella cittadina degli aranci. “Passi pure l'invenzione di un ‘Ambito Territoriale Ottimale’ – prosegue - ma questa volta il Comune di maggior rilevanza è Diano Marina che ha scelto però di non essere parte attiva. Oggettivamente è una partita molto difficile da gestire, motivo in più per impegnarsi a fondo ed evitare ciò che sta accadendo: la completa mancanza di informazione, l'approssimazione sulla partenza del servizio, l'inadeguatezza delle attrezzature, l'assurdo sistema di caduta dei rifiuti nei cassonetti, la scelta delle ubicazioni dei punti di raccolta, la mancanza dei contenitori per pannolini, dei raccoglitori di olio esausto, la totale assenza di un'area di conferimento (se leggete l'opuscolo tre quarti dei rifiuti non vanno nei sacchetti) con conseguente obbligo a recarsi in un altro comune ovvero incentivare ad abbandonare tutto dove capita”.

“La suddivisione della città sembra tracciata a caso su un pezzo di carta in aree di prima, seconda e terza classe, senza il benché minimo collegamento con le esigenze delle stagionalità del servizio. Ad Andora e San Bartolomeo, che hanno gli stessi flussi turistici di Diano Marina, il servizio con le dovute attenzioni comincia a funzionare adesso perché è iniziato,dopo una mirabile campagna informativa,a fine anno 2021. A Diano Marina nello stesso periodo c'erano le elezioni chissà? Ora è inutile e sterile che il Sindaco rilanci responsabilità e ordinanze a destra e a manca. Il primo cittadino – termina Gramondo - è il responsabile e si deve fare carico di oneri e onori, non può scaricare i problemi della città che amministra. Ovviamente anche i cittadini dovrebbero fare la loro parte, ma il senso civico e quello che è!”