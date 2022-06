Bestiame attaccato dai lupi, visita del vice presidente Piana a Chiusanico

Ennesima ispezione nell'imperiese, col recupero delle carcasse di cavalli, secondo i tecnici sbranati da lupi. Si tratta di capi dell'azienda di Spalla Enrico, con sede a Chiusanico, tre di cui due accertati, che si assommano agli otto sbranati nel dianese.

“Ho voluto fare un sopralluogo di prima mattina - spiega il vice presidente di Regione Liguria con delega all'Agricoltura - per prendere diretta visione dello stato di incertezza e insicurezza perenne per gli animali domestici, in cui si trovano gli allevatori. Una situazione complessa e difficile da gestire soprattutto per gli allevamenti bradi e semibradi e per chi, come nel caso di Enrico, cerca di raccogliere i capi per portarli in alpeggio per evitare loro lo stress da caldo estivo e ridurre i costi alimentari, dato il grave incremento dei prezzi del foraggio. La questione va affrontata con obiettività, solleciteremo il Ministero per avere un recovery congruo da destinare e per programmare soluzioni incruenti a tutela dell'ecosistema”.