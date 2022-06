Ventimiglia: successo ieri sera in teatro per 'Passeggiata tra i fumetti' con il circolo 'Reading & Drama'

Teatro gremito l'altra sera ed applausi hanno sottolineato il successo di "Passeggiata tra i fumetti" in scena per il circolo Reading & Drama, nell'ambito di Fumettando, primo festival del genere in città. Lilia De Apollonia, che ha ideato lo spettacolo e ne è stata regista, ha dichiarato la propria soddisfazione, come i suoi amici attori, musicisti e cantanti, per l'ottima riuscita e risposta del pubblico.

Un teatro comunale pieno nonostante le mascherine e il recente allontanamento causa Covid dagli spettacoli in teatro. Interpreti 7 attori con la stessa regista, Apprezzate le performance di Alessia Capaccioni, in JessicaRabbit e Cole Porter, e Enza Manna in 2 brani Disney. La passeggiata ha fatto rivivere Grimilde, Superman e Lois, Betty Boop, Tex, Olivia, riadattati dalla regista, regalato brani da Benni ed Eco.

Il sindaco Gaetano Scullino ed il presidente del consiglio comunale Andrea Spinosi erano presenti all'evento e sono rimasti molto soddisfatti. Fumettando in città, oltre a questa serata teatral-musicale sta attirando molto pubblico, specialmente i giovani nello spazio di via Ruffini per i tanti giochi messi a disposizione.