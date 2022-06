Sanremo: domenica per la 'Giornata Mondiale dell'Ambiente' una giornata dedicata ai bambini

In occasione della “Giornata Mondiale dell’Ambiente” di domenica prossima, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Uniti nel 1972, il Comune di Sanremo, con: Yacht Club Sanremo, Consoli del Mare e Deplasticati organizzano una giornata dedicata ai bambini per riflettere sull’importanza del rispetto dell’ambiente che li circonda e per promuovere comportamenti virtuosi e azioni concrete.

“Nell'ottica di favorire il miglioramento della qualità della vita e della competitività del territorio – spiega l’assessore all’ambiente Sara Tonegutti - il Comune di Sanremo ha scelto di impostare la gestione delle attività e dei servizi di propria competenza nella logica della protezione dell'ambiente. Nel 2021 ha conseguito dalla Comunità Europea l’importante riconoscimento della Registrazione EMAS. Questo percorso di qualità ambientale si prefigge anche di svolgere attività di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali indirizzate ai cittadini, ai turisti e agli operatori economici, per far crescere una cultura di conoscenza e rispetto dell'ambiente”.

Domenica, presso la sede dello Yacht Club di Sanremo, sarà possibile partecipare al Vela Day, evento organizzato dalla Federazione Italiana Vela con Kinder Joy of Moving, per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela. I Consoli del Mare organizzeranno alcuni laboratori per far conoscere e rispettare le meraviglie racchiuse nel nostro mare. I Deplasticati, attraverso la raccolta di rifiuti vicino al mare, stimoleranno la riflessione su quanto i piccoli gesti quotidiani possano fare la differenza.

“Quotidianamente – conclude Tonegutti – ognuno di noi può adottare comportamenti virtuosi come diminuire l’uso della plastica, evitare tutto ciò che è usa e getta, chiudere l’acqua, utilizzare mezzi di trasporto più sostenibili. Un piccolo contributo che assume un grande significato”.