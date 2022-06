Imperia: domani sera lo spettacolo della scuola di Teatro "Hic et nunc" di Giorgia Brusco

Spettacolo finale del laboratorio di recitazione per adulti della scuola di Teatro "Hic et nunc" di Giorgia Brusco, in collaborazione con la Compagnia Teatrale 'I Cattivi di Cuore', tenuto presso il Floriseum di Sanremo da Ottobre a Maggio. La commedia, andrà in scena domani alle 21 presso il Teatro del Mutuo Soccorso di Imperia, in Via Santa Lucia 14 alle 21.

Scritta e diretta da Giorgia Brusco apposta per gli alunni, narra le vicende di Timothy e Judy prossimi alle nozze. Il padre della sposa, suo malgrado, affitta alcune stanze dell'hotel dove si svolgerà il rinfresco perché la famiglia e il futuro genero possano trascorrere in tranquillità la notte precedente il grande giorno. Mentre la madre della sposa si adopera perché tutto vada al meglio, il padre e la sorella cercano di trovare il modo di boicottare questa unione. Ma sarà lo stesso Timothy a creare scompiglio. Una commedia romantica e divertente, per chi ama i buoni sentimenti.

Con: Marta Battistino, Beatrice Bongiovanni, Roberto Ferraro, Ivo Mela, Simonetta Revelli, Ginevra Scarcia, Angelica Zappia. Ingresso ad offerta libera. Obbligo di mascherina FFP2 per l'ingresso in Teatro. Domenica 12 in programma lo spettacolo "mi raccomandeRAI" del corso adulti di Imperia. La scuola di Teatro ripartirà coi laboratori a settembre.