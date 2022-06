Arrivano gli alpini a Ventimiglia: domenica e lunedì la cerimonia al belvedere Resetello, con la partenza della Fiaccola della Pace in direzione Trieste

Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° della costituzione del Corpo degli Alpini, il 1° giugno scorso, a Bassano del Grappa sul leggendario “Ponte degli Alpini, si è svolta, tenuta dai Vertici delle Truppe Alpine e dell'Associazione Nazionale Alpini, la presentazione ufficiale della Staffetta che collegherà le Alpi Marittime alle Alpi Giulie.

Lunedì prossimo, al Belvedere Resentello di Ventimiglia, la sezione di Imperia dell'Associazione Nazionale Alpini accoglierà il comandante delle Truppe alpine Gen. C.A. Ignazio Gamba, il comandante della Brigata Taurinense Gen. B. Nicola Piasente ed il Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, i quali daranno ufficialmente il via alla staffetta che partendo da Ventimiglia giungerà il 2 luglio a Trieste, attraversando i luoghi simbolo della storia delle Penne Nere.

Ventimiglia sarà al centro di tre giorni all'insegna dei valori alpini, infatti la partenza della staffetta avrà un prologo domani e domenica, sempre al Belvedere Resentello dove gli Alpini del 2° Reggimento Alpini della Brigata Taurinense installeranno una ‘cittadella’, nella quale verranno esposte attrezzature e mezzi in dotazione e dove sarà anche montata una parete di arrampicata sulla quale i bambini ed i ragazzi potranno cimentarsi e provare l’emozione delle scalate.

Nella cittadella sarà, anche, presente uno stand del Nucleo di Protezione Civile e del Nucleo Cinofilo della Sezione A.N.A. di Imperia, i cui volontari sono sempre presenti nelle situazioni emergenziali sia locali che nazionali. Quindi, lunedì alle 9 al termine degli onori ai Caduti, delle orazioni ufficiali del Sindaco Scullino, anch'egli alpino, del Gen. Ignazio Gamba e del Presidente Nazionale Sebastiano Favero, verrà dato ufficialmente il via alla staffetta affidando la fiaccola ai corridori, in parte Alpini in armi ed in parte Alpini in congedo dell’Ass. Naz. Alpini.

La mattinata sarà animata dalla Fanfara della Brigata Alpina Taurinense che eseguirà brani classici del repertorio alpino. Gli Alpini, in armi ed in congedo, invitano la cittadinanza a visitare la Cittadella ed a essere numerosi lungo i percorsi che toccheranno i luoghi simbolo delle Penne Nere Imperiesi: la Piazzetta dedicata a Tiziano Chierotti in Arma di Taggia, la Stele di Diano Marina dedicata a Giorgio Langella, entrambi caduti in Afghanistan, la lapide commemorativa, in Porto Maurizio, della Med. d’oro Ten. Alessandro Anselmi caduto in Russia, Pieve di Teco, sede dell’omonimo Battaglione Alpino decimato in Russia, fino al Colle di Nava presso il Sacrario dedicato alla Divisione Alpina Cuneense, martire in Russia.

Gli Alpini invitano la cittadinanza ad applaudire non solo gli atleti, ma, soprattutto, quella fiaccola la cui fiamma sarà protetta da due ali di colomba a simboleggiare la pace, quella pace che noi tutti, alpini e non alpini, auspichiamo nella speranza che questa staffetta sia veramente portatrice di Pace in tutto il mondo.