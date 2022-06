Al via oggi la rassegna “Note di Palazzo” dello Studio Sanremo Musica 2000

Intenso fine settimana in musica per lo Studio Sanremo Musica 2000.

Questa sera nel salone della chiesa Evangelica Valdese in via Roma 14 alle 21 si terrà il primo dei cinque concerti “Note di Palazzo”; come di consueto a promuovere lo studio e la passione per la musica tra le giovani generazioni è l'impegno della prof. Erica Martini.

Questa sera è in programma “Fryderyk Chopin...l’arte di far sognare”. Un meraviglioso concerto di tre giovani pianisti Tavella, Campucci e Di Martino agli inizi della loro carriera concertistica.

Virtuosismi tecnici e grande interpretazione coinvolgeranno il pubblico trasportandolo nella sublime musica del compositore Polacco.