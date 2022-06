Imperia: arresto di Luigino Dellerba e Vincenzo Speranza, il Procuratore "Due i fatti di corruzione contestati, c'era un 'sistema'" (Video)

Sono due i fatti di corruzione che la Procura contesta a Luigino Dellerba, Sindaco di Aurigo e Consigliere provinciale. La conferma è arrivata questa mattina, nel corso della presentazione dell’operazione, che ha suscitato particolare scalpore lunedì scorso.

Il primo è avvenuto il 21 marzo come primo cittadino del piccolo centro dell’entroterra mentre, il secondo che ha fatto anche scattare l'arresto, come consigliere provinciale. “Nel primo caso non ci è sembrato il caso di intervenire – ha detto il Procuratore Alberto Lari - mentre nel secondo si. Non potevamo infatti consentire che si andasse ancora avanti. Le indagini si basano su intercettazioni telefoniche e ambientali ma riteniamo corretto non fornire questi elementi anche per la dignità degli indagato. Emerge a nostro giudizio un sistema che coinvolge una pluralità di persone, sia amministratori che titolari aziende. L’indagine che ha portato ai due arresti è la prima, di questa portata in provincia, dove si è raggiunto il livello politico in maniera così penetrante”.

Il Procuratore ha anche confermato che è stata sequestrata una quantità importante di documentazione: “Il fascicolo è stato immediatamente secretato e devo ringraziare il mio ufficio e i Carabinieri che ci hanno creduto fin dall'inizio, sia per la discrezione che hanno avuto, che per il pieno rispetto della dignità delle persone coinvolte”. Il verbale d’arresto è particolarmente corposo e composto da ben 120 pagine: “Ci saranno ulteriori sviluppi – ha terminato Lari – visto che il materiale è davvero tanto. Ci sono mesi e mesi di colloqui da incastrare con i documenti amministrativi sequestrati”.

Il Pubblico Ministero che si occupa del caso, Barbara Bresci, ha confermato che le dichiarazioni sono arrivate da una fonte anonima confidenziale: “Lo sforzo vero è stato quello di costruire e rafforzare con altri elementi che hanno evidenziato l'affidamento di una rilevante mole di lavori pubblici alla ‘Edilcantieri Srl’. L’indagine ha presentato difficoltà e il tecnicismi. Per i lavori sottosoglia, infatti, non è previsto il bando ma una diversa procedura, si individuano 5 ditte concorrenti che poi intavolano la trattativa per individuare l'assegnatario. In questo caso è avvenuta con una procedura distorta, svelando all’azienda di Speranza i nomi degli altri concorrenti in modo che si potesse mettere d’accordo”. Perché è stata decisa la custodia cautelare in carcere visto che entrambi erano incensurati? “Era necessario – ha risposto il Pm - vedendo le accortezze utilizzate da Dellerba tra cui il contatto con il telefono della provincia. In quella occasione, infatti, lo ha invitato poi a riporre il telefonino su un muretto. Infatti non è stato intercettato”.