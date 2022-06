Bordighera: 108 anni per la più longeva di Bordighera, compleanno con il Sindaco per Nerina Peltretti (Foto)

La bordigotta Nerina Peltretti compie oggi 108 anni e il Sindaco Vittorio Ingenito la ha festeggiata insieme ai suoi cari.

“Una grande emozione – ha detto - e un traguardo straordinario. In questa felice occasione non possiamo che riconoscere il prezioso lavoro di tutto il personale, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, il geometra Vincenzo Palmero, della Fondazione Casa di Riposo San Giuseppe: in questi due anni davvero difficili hanno protetto la salute dei nostri anziani con grande responsabilità e profonda dedizione”.

Un particolare ringraziamento è andato dal Sindaco al Direttore Amministrativo Mauro Ferraresi e al Direttore Sanitario Giorgio Augeri, per la scrupolosa cura ed attenzione nei confronti di tutti gli ospiti e della stessa struttura, il cui livello di eccellenza è stato evidenziato nel verbale stilato dall'Asl 1 Imperiese il 24 maggio scorso.