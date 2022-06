Taggia: nuova scuola in viale delle Palme, delimitata la porzione di cantiere al parco giochi

Da alcuni giorni nel viale delle Palme di Arma di Taggia hanno fatto la loro comparsa le prime transenne che iniziano a delimitare il cantiere per la costruzione della nuova scuola . Si tratta di una opera pubblica che cambierà il volto della via alberata nel cuore armese.

Il nuovo fabbricato sarà di 2 piani per circa 700 mq, con una decina d'aule per 250 bambini della scuola primaria. La realizzazione della scuola è strettamente connessa all'attuale parco giochi per bambini che sarà parzialmente occupato ma il profilo del nuovo edificio entrerà anche sul viale per alcuni metri.