Imperia: è arrivata in rada la 'Amerigo Vespucci', da oggi pomeriggio il via alle visite a bordo (Foto)

E’ arrivata in rada a Imperia la Amerigo Vespucci. La splendida imbarcazione 'scuola' della Marina Militare italiana, infatti, sarà nel capoluogo per il weekend dedicato alla parata delle Frecce Tricolori, che sorvoleranno con il loro spettacolo Imperia nella giornata di domenica.

Sono state intanto definite le modalità per le visite a bordo della Nave Scuola Amerigo Vespucci, in rada da oggi a domenica a Imperia, con diversi slot di accesso. Non sarà possibile prenotare la visita a bordo.

Gli accessi, contingentati a un massimo di circa 100 persone per singolo slot, seguiranno l'ordine di arrivo presso il punto di ritrovo. Di seguito gli orari previsti:

- oggi dalle 16.30 alle 19.30;

- domani dalle 10 alle 12.30, accesso riservato alle famiglie con bambini dai 6 ai 17 anni di età;

- domani, dalle 14.30 alle 16.00, accesso riservato ai giovani dai 18 ai 35 anni;

- domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.

La nave scuola Amerigo Vespucci sarà raggiunta attraverso una lancia che partirà dal Molo Lungo di Oneglia, all’altezza Info Point.

La visita non sarà pertanto possibile, per motivi di sicurezza definiti dall'Autorità e legati all'eccezionalità dell'accesso alla Nave in rada, a:

- persone con difficoltà di deambulazione;

- persone che indossino calzature aperte o tacchi;

- persone che portino con sé borsoni ingombranti;

- persone con bambini minori di 6 anni al seguito.

Il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia Giorgio Mulè giungerà domani a Imperia dove si fermerà anche domenica per partecipare all’esibizione delle Frecce Tricolori e salutare l’equipaggio dell’Amerigo Vespucci.