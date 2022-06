A Taggia aprono i nuovi giardini di Madonna del Canneto in memoria del prof. Filippo Capponi (foto e video)

Questo nuovo spazio verde alle porte del centro storico è stato realizzato in un'area fino ad ora inutilizzata e lasciata nel degrado. In questi mesi, sono stati effettuati lavori per una riqualificazione completa per donare i nuovi giardini soprattutto ai bimbi della vicina scuola dell'infanzia Regina Margherita, alle famiglie ma non solo. All'interno del piccolo parco sono stati valorizzati anche i cippi commemorativi delle vittime di guerra.