Taggia: nuovo parco giochi, la protesta di una mamma che chiede altri interventi

Una nostra lettrice, Nadia Iansemi, ci ha scritto per commentare l’inaugurazione del parco giochi di questa mattina:

“Sono una normale mamma di Taggia e, come tante altre, contraria a mandare a giocare i propri figli sopra dei defunti, in un cimitero trasformato in parco giochi solamente per fare campagna elettorale. Perché non hanno riqualificato il già presente parchetto giochi sul lungo argentina dove regna il degrado, fra erbacce, spazzatura, pulci e topi giganti? Lo stesso dicasi dei giardinetti ‘lunghi’ come li chiamiamo noi di Taggia, dove ormai l'erba supera le panchine e i maleducatissimi proprietari di cani non raccolgono mai la cacca dei loro cani! Ma non c'erano le telecamere? A me non sembra. Sono stati spesi soldi inutili che sarebbero potuti servire per fare altro, qualcosa di più significativo per la cittadinanza. Ora sono stati messi i lampioni nuovi per metà viale Mazzini e poi finiranno i lavori. Il mio intervento è semplicemente lo sfogo di una cittadina: non voglio fare protesta o pubblicità politica a nessuna delle parti, non sono interessata alla politica, non andrò a votare, come sempre d'altronde, visto che non credo e non mi sento rappresentata”.