Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 3 a domenica 5 giugno, in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 3 GIUGNO



SANREMO



10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)



16.00-19.30. Mostra del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’di una parte della sua collezione di vinili autografati che spazia da Domenico Modugno ad Achille Lauro, da Luciano Tajoli a David Bowie passando da Iron Maiden, Metallica, Queen, Beatles, Mina, Celentano e molti altri. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 30 giugno



16.30. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (8 euro + 2 euro ingresso al museo). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)



18.00. Confronto sui quesiti in materia di giustizia a cura del Gruppo di Cultura Politica della FOS. Partecipano: on.Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), Maria Gabriella Branca (Sinistra Italiana), on. Flavio Di Muro (Lega Salvini Premier), on. Franco Vazio (Partito Democratico). Modera Claudio Donzella, Giornalista del Secolo XIX. Sala Federazione Operaia Sanremese, Via Corradi 47, ingresso ad invito (prenotazioni entro le ore 12 del 2 giugno al 328 8656275, anche Whatsapp)



18.30. Musica live a cura del Reladuo formato da Eleonora Amerio, voce, e Roby Blasi, chitarra con repertorio evergreen. Stra-ordinario, corso Garibaldi 181

20.30. Musica live dei ‘Due come Noi’, duo formato da Marco Terrone, voce e chitarra, e Mirko Schiappapietre, pianoforte. Repertorio che spazia dai classici della musica italiana, allo swing di Luttazzi fino a brani dei Beatles, Elton John e altri ancora. La Vesca, sulla pista ciclabile

21.15. ‘Tutti contro tutti’: spettacolo di e con Maurizio Battista, Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

9.00-20.00. Inaugurazione della 21ª edizione della Fiera del libro a Imperia dedicata alla ‘Comunicazione senza parole’: incontri con gli autori, caffè letterari, conferenze, mostre. Tra gli ospiti Jerry Calà, Enrico Vanzina, Francesco Pannofino. Via Cascione e via XX Settembre nel Centro storico di Porto Maurizio, fino al 5 giugno (il programma a questo link)



16.00-19.30. Possibilità di visita della nave scuola Amerigo Vespucci. Gli accessi, contingentati a un massimo di circa 100 persone per singolo slot, seguiranno l'ordine di arrivo presso il punto di ritrovo. La nave in rada è raggiunta attraverso una lancia che parte dal Molo Lungo di Oneglia, altezza Info Point

16.00. Mostra ‘Arte culinaria al Grappolo’ con i quadri e le sculture dell’artista imperiese Serenella Sossi. Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, info 340 9419330, fino al 12 giugno (negli orari di apertura del locale, chiuso il lunedì e martedì)



16.30. Mostra ‘Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani’ curata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato grazie alla collaborazione con il Consiglio Notarile di Imperia e Sanremo e del Rotary Club Imperia. Evento nell’ambito del Festival della Cultura Mediterranea. Oratorio di Santa Caterina, Via S. Maurizio 42, ingresso libero, fino all’11 giugno (più info)



20.30-22.00. Incontro di rilassamento sonoro con il musicista comasco Luka Zotti, polistrumentista, insegnante di yoga, ma anche pittore, liutaio e artigiano, designer e assemblatore degli strumenti musicali. Via Carducci 65 a Porto Maurizio, per partecipare tel. 338 9037416

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00-19.00. ‘Festival del Fumetto’ (1ª edizione) mostre, laboratori (su prenotazione) per adulti e bambini + tornei di carte, supereroi in carne ed ossa, cantastorie, giochi medievali + gara di Cosplay, in via Aprosio (venerdì). Location varie, fino al 4 giugno (il programma a questo link)



10.00-18.00. Piante rampicanti dei Giardini Botanici Hanbury; esposizione di Acquarelli botanici di Chiara Trinchieri. Palazzo Hanbury, Giardini Botanici Hanbury a La Mortola, fino al 12 giugno info 0184 229507 (più info)



15.00-2.00. ‘Ventimiglia in Tango’ (1ª edizione): stage e seminari a cura dell’associazione culturale ‘Huracan’ di Paola Basile Paola. Dopo Lavoro Ferroviario, Piazza Cesare Battisti 23, fino al 5 giugno, info +39 348 46 25 237 (più info)

VALLECROSIA

18.00-24.00. ‘WineAround in Riviera 2022’: una due giorni dedicata all’eccellenza enogastronomica. Giardini della Casa Valdese di Via Col. Aprosio 255, ingresso gratuito, ticket degustazioni in prevendita QUI

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra ‘Il cielo cade - Lorenza Mazzetti - dal buio della dittatura alla luce dell'arte - libri scritti immagini video’. Sede UCD/ANPI in via al Mercato 8, fino al 12 giugno, ingresso libero nel rispetto delle norme Covid

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



TAGGIA

10.30. Inaugurazione e intitolazione dei nuovi giardini adiacenti alla chiesa della Madonna del Canneto al professor Filippo Capponi

DIANO MARINA

10.00-23.00. Mostra personale ‘I colori dei sogni’ a cura di Silvia Enriconi. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero, fino al 10 giugno (h 10/12-15/19-21/ 23)

21.30. Concerto di Beneficenza con Gianni Rossi e l'esibizione di bambini ucraini, Nel corso della serata saranno raccolte offerte che verranno interamente devolute in favore dei bambini ucraini rimasti orfani a causa della guerra. Piazza Martiri della Libertà

CERVO



9.00-20.00. Ultimo giorno dell’esposizione dei lavori degli studenti delle classi III e IV del corso di arti figurative del Liceo Artistico di Imperia dedicati a Francesco Casorati, artista che soggiornò a Cervo. Museo Etnografico al Castello dei Clavesana (h 9/13-16/20)



ENTROTERRA



BADALUCCO

10.00-24.00. ‘Sport Street Food Festival’: tre giorni di sport, intrattenimento, musica e street food d’autore. Evento a cura della Asd Badalucco 2009. Impianto sportivo in Regione Premartin, fino al 5 giugno (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)



19.00. Gala di chiusura del Monaco Streaming Film Festival: le piattaforme di streaming AVOD, SVOD E TVOD incontrano produttori, distributori, talenti e professionisti del settore. Grimaldi Forum Monaco (il programma a questo link)

19.30. L'Été Danse - Coppél-I.A: spettacolo di balletto per la coreografia di Jean-Christophe Maillot, a cura dei Ballets de Monte-Carlo. Grimaldi Forum Monaco (più info)

20.30. ‘La promesse de l'aube’ (‘La promessa dell'alba’) di Romain Gary con Franck Desmedt. Théâtre des Muses (più info)



20.30. Les Virtuoses: spettacolo unico nel genere, che fonde l'universo della musica classica, della magia e della commedia alla Chaplin. Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



14.00-23.00. Nice Fictions festival: tre giorni di incontri, divertimento, giochi, conferenze declinati all’insegna generi immaginari (fantascienza, fantasy, fantasy, ecc.) attraverso tutti i media (letteratura, arti plastiche, giochi, scienza, ecc). Campus Saint-Jean-d'Angély, avenue des diables bleus 24, fino al 5 giugno (il programma a questo link)





SABATO 4 GIUGNO



SANREMO



10.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)



16.00-19.30. Mostra del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’di una parte della sua collezione di vinili autografati che spazia da Domenico Modugno ad Achille Lauro, da Luciano Tajoli a David Bowie passando da Iron Maiden, Metallica, Queen, Beatles, Mina, Celentano e molti altri. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 30 giugno



16.30. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (10 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



17.00. Presentazione del libro ‘La teoria medievale della bellezza’ di Ananda K. Coomaraswamy (Lo Studiolo Editore) a cura del traduttore e curatore Faris La Cola e di Sergio Castellino. Piazzale antistante la Libreria La Fenice, Piazza Muccioli 5, info 0184 572002

20.30. Spettacolo dell’enfant prodige della magia italiana Luca Bono accompagnato da Sabrina Iannece, artista performer specializzata in acrobatica. Roof Garden del Casinò Municipale, info 0184 595260/266 (più info)

IMPERIA



9.00-20.00. 21ª edizione della Fiera del libro a Imperia dedicata alla ‘Comunicazione senza parole’: incontri con gli autori, caffè letterari, conferenze, mostre. Tra gli ospiti Jerry Calà, Enrico Vanzina, Francesco Pannofino. Via Cascione e via XX Settembre nel Centro storico di Porto Maurizio, fino al 5 giugno (il programma a questo link)



10.00-19.00. ‘Decoupage(e non solo) - Mani in opera’: esposizione artistica dell'associazione L'Arte del Creare presso la Civica Galleria ‘Il Rondò’ di Piazza Dante, fino al 12 giugno (più info)



10.00. Arte, ingegno, gusto e giostre al Parco Urbano San Leonardo



10.00-19.00. ‘Decoupage(e non solo) - Mani in opera’: esposizione artistica dell'associazione L'Arte del Creare presso la Civica Galleria ‘Il Rondò’ di Piazza Dante, fino al 12 giugno (più info)

10.00-12.30. Possibilità di visita della nave scuola Amerigo Vespucci. Gli accessi, contingentati a un massimo di circa 100 persone per singolo slot, seguiranno l'ordine di arrivo presso il punto di ritrovo. La nave è raggiunta attraverso una lancia che parte dal Molo Lungo di Oneglia, altezza Info Point (accesso riservato alle famiglie con bambini dai 6 ai 17 anni di età)

14.30-16.00. Possibilità di visita della nave scuola Amerigo Vespucci. Gli accessi, contingentati a un massimo di circa 100 persone per singolo slot, seguiranno l'ordine di arrivo presso il punto di ritrovo. La nave è raggiunta attraverso una lancia che parte dal Molo Lungo di Oneglia, altezza Info Point (accesso riservato ai giovani dai 18 ai 35 anni)

16.00. Mostra ‘Arte culinaria al Grappolo’ con i quadri e le sculture dell’artista imperiese Serenella Sossi. Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, info 340 9419330, fino al 12 giugno (negli orari di apertura del locale, chiuso il lunedì e martedì)



16.30. Mostra ‘Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani’ curata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato grazie alla collaborazione con il Consiglio Notarile di Imperia e Sanremo e del Rotary Club Imperia. Evento nell’ambito del Festival della Cultura Mediterranea. Oratorio di Santa Caterina, Via S. Maurizio 42, ingresso libero, fino all’11 giugno (più info)



18.00. Presentazione del libro ‘Geografia sentimentale di un emigrante italiano. Sicilia, Venezuela, Stati Uniti, Liguria’ di Salvatore Vento, Erga edizioni. Introduce l’incontro Matteo Lanieri. Caffé Maurizio & Charlie, via XX Settembre a Porto Maurizio



21.00. Spettacolo dal titolo ’Ubu Roi’ di Alfred Jarry messo in scena dai ragazzi del Laboratorio Ragazzi accompagnati dagli insegnanti Livia Carli e Gianni Oliveri. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, Via Bonfante 37, anche domani, info 329 7433720



21.00. Giraparasio: passeggiata in compagnia alla scoperta di vie e piazze, panorami e curiosità del Parasio. Ritrovo in Piazza del Duomo, obbligatoria la prenotazione al 331 6992009 (Enzo)



21.00. ‘Qui Gatta ci Cova’: commedia brillante scritta e diretta da Giorgia Brusco per gli allievi adulti della scuola di Teatro ‘Hic et nunc’ di Sanremo. Teatro del Mutuo Soccorso, Via Santa Lucia 14, ingresso ad offerta libera, obbligo di mascherina FFP2



21.15. ‘Musica d'autore’: Fabrizio Barbera e Alberto Cecchini propongono una serie di brani dei più grandi cantautori italiani e un ricordo di Pier Paolo Pasolini nel centenario della sua nascita. Teatro dell'Attrito, prenotazioni al numero 320 2127561

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00-19.00. ‘Festival del Fumetto’ (1ª edizione) mostre, laboratori (su prenotazione) per adulti e bambini + tornei di carte, supereroi in carne ed ossa, cantastorie, giochi medievali. Location varie, fino al 5 giugno (il programma a questo link)



10.00. Per la XIX edizione di ‘Appuntamento in Giardino’ – ‘Rendez-vous aux Jardins’, visita guidata con tariffa ridotta di 7,50 euro e possibilità, al momento della prenotazione, di richiedere anche un cestino da pic-nic (10 euro) con prodotti locali da degustare sul prato davanti al posto di ristoro o nelle apposite aree attrezzate davanti al mare. Giardini Botanici Hanbury, anche domani, info 0184 229507 (più info)



10.00-18.00. Piante rampicanti dei Giardini Botanici Hanbury; esposizione di Acquarelli botanici di Chiara Trinchieri. Palazzo Hanbury, Giardini Botanici Hanbury a La Mortola, fino al 12 giugno info 0184 229507 (più info)



15.00-2.00. ‘Ventimiglia in Tango’ (ultimo giorno della 1ª edizione): stage e seminari a cura dell’associazione culturale ‘Huracan’ di Paola Basile Paola. Dopo Lavoro Ferroviario, Piazza Cesare Battisti 23, info +39 348 46 25 237 (più info)

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

18.00-24.00. ‘WineAround in Riviera 2022’: una due giorni dedicata all’eccellenza enogastronomica. Giardini della Casa Valdese di Via Col. Aprosio 255, ingresso gratuito, ticket degustazioni in prevendita QUI

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

10.30-21.00. ‘Ciaraffi in Fiore’: Artisti nei carugi + Concorso di decorazione floreale + Diorama + Visite guidate a Villa Mariani (h 10.30, 5 euro) + Atelier di fotografia + Atelier di pittura + premiazione concorsi + Raduno 500 domenica 5 dalle ore 10. Presentazione del libro ‘Il telegrafista di Margherita’. Piazze a carugi della città alta, anche domani (locandina)



15.00. Per la Festa della Repubblica, ‘Open Villa’ a Villa Etelinda Bishoffsheim con visite guidate e proiezioni di filmati storici ‘Tra Monet e la Costa Azzurra’. Info e prenotazioni 388 0261925

15.00-17.30. Laboratorio di Scrittura ‘L’arte del Racconto’ a cura di Mary Del Barba e Daniela Bruno: secondo di cinque incontri quindicinali (ancora il 4 e 18 giugno) per tutti coloro che vogliono conoscere tecniche e strategie per immaginare, stendere, rifinire, rivedere la narrazione di un racconto. Associazione Grazie don Bosco a Borghetto San Nicolò, in via San Sebastiano, info 320 0221011

17.00-19.00. Mostra ‘Il cielo cade - Lorenza Mazzetti - dal buio della dittatura alla luce dell'arte - libri scritti immagini video’. Sede UCD/ANPI in via al Mercato 8, fino al 12 giugno, ingresso libero nel rispetto delle norme Covid



OSPEDALETTI

9.30-11.30. 29° Trofeo internazionale di motociclismo in Boulevard Corso Regina Margherita davanti al Bar Alexandra (più info)

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

14.30-17.00. 29° Trofeo internazionale di motociclismo: benvenuto ai partecipanti, accredito piloti, verifica e punzonatura delle moto (più info)



18.00. 29° Trofeo internazionale di motociclismo: saluti istituzionali + presentazione volumi dedicati al motociclismo: ‘Giacomo Agostini - il Re delle 15 Corone’ + ‘Grassetti - Le corse, il pilota e l'uomo’+ La mia vita tra motori e campioni’. Modera Marco Mazzola + Talk show condotto dal giornalista Paolo Conti con interviste ai piloti, campioni e appassionati + Consegna dei premi alla memoria di Roberto Patrignani, Auausto Farneti e Dedè Mazzoni, oltre a riconoscimenti speciali dedicati. Auditorium Comunale (più info)

20.30. 29° Trofeo internazionale di motociclismo: cena tra Amici del Circuito, serata gastronomica per partecipanti e ospiti in Piazza Europa (più info)

22.00. 29° Trofeo internazionale di motociclismo: musica dal vivo in Piazza IV Novembre (più info)



TAGGIA



17.00-23.00. ‘Mercatino Artigianale e Aziende Agricole’ a cura di Mariangela Zavattieri in collaborazione con ‘Bar Blender’ e ‘Bar 900’. Dalle 18 alle 20 e dalle ore 21 alle 22, Laboratori artistici per bambini a tema musicale + intrattenimento musicale con la voce di ‘Simona’ a cura del ‘Bar Blender. Piazza Farini

DIANO MARINA



10.00-18.00. Per la Giornata nazionale dello Sport, stand allestiti da Associazioni e Società sportive locali oltre che da CONI Liguria - Imperia per promuovere l'attività anche con esibizioni e prove: Pete's Angels asd Cinofilia, Club del mare Asd, Surf and Sea days Asd, Parco subacqueo mediterraneo Asd, Club 500 Golfo Dianese, Uits Tiro a Segno, Dkd Dojo Karate Do. Lungomare Carcheri (h 10/12-14/18 (più info)

10.00-23.00. Mostra personale ‘I colori dei sogni’ a cura di Silvia Enriconi. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero, fino al 10 giugno (h 10/12-15/19-21/ 23)



CERVO

18.00. Visita didattica nel borgo di Cervo (7 euro). Ritrovo e partenza parcheggio ex Stazione Ferroviaria (di fronte alla Farmacia), prenotazione obbligatoria al 338 5959641 (più info)

21.30. Per ‘Cervo è poesia’, ‘La poesia di Giuseppe Ungaretti diventa canzone’. Partecipano Bruna Bianco, musa di Giuseppe Ungaretti, e Fabio Tessiore, musicista compositore. Conduce il giornalista e scrittore Antonio Caprarica. Piazza San Giovanni, prenotazioni allo 0183406462 (le informazioni a questo link)

ENTROTERRA



BADALUCCO

10.00-24.00. ‘Sport Street Food Festival’: tre giorni di sport, intrattenimento, musica e street food d’autore. Evento a cura della Asd Badalucco 2009. Impianto sportivo in Regione Premartin, fino al 5 giugno (più info)

BAJARDO

15.00. Per la Festa Ra Barca, taglio dell'albero nel bosco a cura dei volontari. Ritrovo davanti al Comune

CAMPOROSSO

18.30 & 21.00. Esposizione dei lavori in difesa dell’ambiente e della Pace realizzati dalle alunne e dagli alunni delle Scuole Primarie di Camporosso + Cena sociale con ricavato devoluto a sostegno dell’Ospedale di Kabul in Afghanistan in ricordo di Gino Strada (h 19.30) + Concerto della band ‘Ladri di Carrozzelle’ (h 21). Eventi a cora della Spes di Ventimiglia. Palatenda in località Bigauda

PIETRABRUNA

9.00. ‘Merenda nell’Oliveta’: una giornata fra Torre Paponi, Boscomare e Pietrabruna nell’Alta Valle del San Lorenzo dedicata all’olio e all’oliva taggiasca + mercatino dei produttori locali + visita dei musei. Evento gratuito a cura del Comune. Partenza da Torre Paponi, Info 337 1066940 (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

ROCCHETTA NERVINA

14.00. ‘Giro del Diabete’: na giornata sportiva, amichevole e festosa per sensibilizzare sul diabete di tipo 1. Evento a cura dell’Associazione ‘Type 1 Running Team’. Ritrovo davanti al comune, tutti vestiti di blu (più info)

TRIORA



9.00. ‘Fotografando la Biodiversità’: escursione guidata gratuita organizzata dal Parco Alpi Liguri accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo a Monesi di Triora, info 347 6006939 (più info)

11.00. Santa Messa a Goina. A seguire aperitivo e grigliata in armonia

FRANCIA

MONACO

10.00-22.00. 3ª edizione degli Incontri dei Siti Storici Grimaldi di Monaco: degustazione di specialità, scoperta dell'artigianato delle regioni, attività per i bambini. Alle 22.15, Spettacolo di Suoni e Luci. Place du Palais, anche domani (il programma a questo link)

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

19.30. L'Été Danse - Coppél-I.A: spettacolo di balletto per la coreografia di Jean-Christophe Maillot, a cura dei Ballets de Monte-Carlo. Grimaldi Forum Monaco (più info)

20.30. ‘La promesse de l'aube’ (‘La promessa dell'alba’) di Romain Gary con Franck Desmedt. Théâtre des Muses (più info)

NICE



10.00-23.00. Nice Fictions festival: tre giorni di incontri, divertimento, giochi, conferenze declinati all’insegna generi immaginari (fantascienza, fantasy, fantasy, ecc.) attraverso tutti i media (letteratura, arti plastiche, giochi, scienza, ecc). Campus Saint-Jean-d'Angély, avenue des diables bleus 24, fino al 5 giugno (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





DOMENICA 5 GIUGNO



SANREMO



9.00. In occasione della ‘Giornata Mondiale dell’Ambiente’, ‘Vela Day’: giornata dedicata ai bambini per riflettere sull’importanza del rispetto dell’ambiente che li circonda e per promuovere comportamenti virtuosi e azioni concrete. Sede dello Yacht Club, via Nazario Sauro



10.00. Arte, ingegno, gusto e giostre al Parco Urbano San Leonardo



10.30-18.00. Ultimo giorno della Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto (h 10.30/13-15.30/18)

14.30. Arrivo al Palafiori di Corso Garibaldi della 51esima Granfondo Milano – Sanremo non competitiva che ripropone lo stesso percorso dei grandi campioni della Classica di Primavera (più info)



16.00-19.30. Mostra del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’di una parte della sua collezione di vinili autografati che spazia da Domenico Modugno ad Achille Lauro, da Luciano Tajoli a David Bowie passando da Iron Maiden, Metallica, Queen, Beatles, Mina, Celentano e molti altri. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 30 giugno



18.00. Concerto del ‘MagicHarpeEnsemble’, orchestra formata da giovani musicisti, già vincitori di premi di prestigiosi concorsi musicali. Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso libero

IMPERIA



9.00-20.00. Ultimo giorno della 21ª edizione della Fiera del libro a Imperia dedicata alla ‘Comunicazione senza parole’: incontri con gli autori, caffè letterari, conferenze, mostre. Tra gli ospiti Jerry Calà, Enrico Vanzina, Francesco Pannofino. Via Cascione e via XX Settembre nel Centro storico di Porto Maurizio (il programma a questo link)

10.00 & 14.30. Possibilità di visita della nave scuola Amerigo Vespucci (h 10/12.30-14.30/16). Gli accessi, contingentati a un massimo di circa 100 persone per singolo slot, seguiranno l'ordine di arrivo presso il punto di ritrovo. La nave è raggiunta attraverso una lancia che parte dal Molo Lungo di Oneglia, altezza Info Point



10.00-19.00. ‘Decoupage(e non solo) - Mani in opera’: esposizione artistica dell'associazione L'Arte del Creare presso la Civica Galleria ‘Il Rondò’ di Piazza Dante, fino al 12 giugno (più info)

16.00. Air Show delle Frecce Tricolori’: manifestazione Aerea dell’Aeronautica Militare ‘Frecce Tricolori’. Punti consigliati di osservazione sul litorale di Imperia: Borgo Prino, Borgo Marina, Molo Salvo di Porto Maurizio, Parco Urbano, Molo di Oneglia e Calata Cuneo (prove il 4 giugno)



16.00. Mostra ‘Arte culinaria al Grappolo’ con i quadri e le sculture dell’artista imperiese Serenella Sossi. Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, info 340 9419330, fino al 12 giugno (negli orari di apertura del locale, chiuso il lunedì e martedì)

16.30. Mostra ‘Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani’ curata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato grazie alla collaborazione con il Consiglio Notarile di Imperia e Sanremo e del Rotary Club Imperia. Evento nell’ambito del Festival della Cultura Mediterranea. Oratorio di Santa Caterina, Via S. Maurizio 42, ingresso libero, fino all’11 giugno (più info)



21.00. Spettacolo dal titolo ’Ubu Roi’ di Alfred Jarry messo in scena dai ragazzi del Laboratorio Ragazzi accompagnati dagli insegnanti Livia Carli e Gianni Oliveri. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, Via Bonfante 37, info 329 7433720

VENTIMIGLIA

8.30-19.30. Apertura in occasione della Domenica al museo con visite guidate alle 9.30, 10.30 & 11.30. Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (Grotta del Caviglione ore 11/12-15/ 16)

9.00-14.00. Apertura straordinaria in occasione in occasione della Domenica al museo dell’Area Archeologica di Nervia



9.00. ‘Staffetta Alpina Tricolore’: apertura al pubblico della ‘Cittadella Militare’ con visita agli stand espositivi delle Truppe Alpine e possibilità per i giovani di cimentarsi con la Palestra di roccia. Evento a cura del Comando delle Truppe Alpine. Belvedere Resentello

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00-19.00. ‘Festival del Fumetto’ (ultimo giorno della 1ª edizione) mostre, laboratori (su prenotazione) per adulti e bambini + tornei di carte, supereroi in carne ed ossa, cantastorie, giochi medievali. Location varie (il programma a questo link)



10.00. Per la XIX edizione di ‘Appuntamento in Giardino’ – ‘Rendez-vous aux Jardins’, visita guidata con tariffa ridotta di 7,50 euro e possibilità, al momento della prenotazione, di richiedere anche un cestino da pic-nic (10 euro) con prodotti locali da degustare sul prato davanti al posto di ristoro o nelle apposite aree attrezzate davanti al mare. Giardini Botanici Hanbury, anche domani, info 0184 229507 (più info)



10.00-18.00. Piante rampicanti dei Giardini Botanici Hanbury; esposizione di Acquarelli botanici di Chiara Trinchieri. Palazzo Hanbury, Giardini Botanici Hanbury a La Mortola, fino al 12 giugno info 0184 229507 (più info)



VALLECROSIA



9.00-19.00. Fiera di Pentecoste sul Lungomare Marconi



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

10.30-21.00. ‘Ciaraffi in Fiore’: Artisti nei carugi + Concorso di decorazione floreale + Diorama + Visite guidate a Villa Mariani (h 10.30, 5 euro) + Atelier di fotografia + Atelier di pittura + premiazione concorsi + Raduno 500 domenica 5 dalle ore 10. Presentazione del libro ‘Il telegrafista di Margherita’. Piazze a carugi della città alta (locandina)

17.00-19.00. Mostra ‘Il cielo cade - Lorenza Mazzetti - dal buio della dittatura alla luce dell'arte - libri scritti immagini video’. Sede UCD/ANPI in via al Mercato 8, fino al 12 giugno, ingresso libero nel rispetto delle norme Covid



21.00. Tempo di Svalutation - Adriano Celentano Tribute Show: spettacolo di Enrico Gallo,front-man e imitatore del Molleggiato. Kursaal Club, prenotazione obbligatoria el 380 7506767 oppure 346 0876303

OSPEDALETTI

8.30-18.00. Apertura della settima Rievocazione Storica del Circuito di Ospedaletti presentata da Paolo Conti. Partecipano le moto selezionate dalla commissione tecnica suddivise in 7 Batterie. Al termine di ogni batteria la vettura apripista sarà preceduta dall'Ape Proto di Loris Rosati e da due Legend car, una condotta dal Campione del Mondo Kevin Liguori. Alle 17.20, parata finale con premiazioni. Circuito cittadino (più info)

SANTO STEFANO AL MARE



8.00-19.00. ‘Gli Ambulanti di Forte dei Marmi’: pelletteria (borse e scarpe), produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore. Lungomare Cristoforo Colombo e D’Albertis (più info)

DIANO MARINA



8.00-20.00. Diano Colleziona: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato nella prima domenica di ogni mese nel centro cittadino (Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà)

10.00-23.00. Mostra personale ‘I colori dei sogni’ a cura di Silvia Enriconi. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero, fino al 10 giugno (h 10/12-15/19-21/ 23)

ENTROTERRA



BADALUCCO

10.00-24.00. ‘Sport Street Food Festival’: ultimo giorno di sport, intrattenimento, musica e street food d’autore. Evento a cura della Asd Badalucco 2009. Impianto sportivo in Regione Premartin (più info)

BAJARDO

9.00. Festa Ra Barca: fiera annuale di Pentecoste + dalla h 11 nella Sala polivalente (piazza A. Rubino), mostra cartoline d'epoca di ‘Bajardo antica’ + quadri di scorci di Bajardo + pensieri e poesie di Livio Tamagno + dalle h 15, sfilata in costumi medievali del corteo storico Rione Parasio di Taggia lungo via Roma + alle h 16, sollevazione dell'albero in Piazza Parrocchiale + alle 17, le donne del paese cantano la leggenda ‘A Barca’

CERIANA

9.30-17.30. Tradizionale mercatino dell'artigianato con prodotti realizzati dagli hobbisti: cucito, bijoux, carta e legno e prodotti del territorio per oggetti unici e personalizzati + visita accompagnata gratuita al paese con partenza alle h 9.30 + concorso fotografico 'I Colori di Ceriana'. Corso Italia

DOLCEACQUA

11.00-17.00. ‘Cin cin al Castello’: brindisi per la festa della Repubblica con il prestigioso Rossese e i Vini della Riviera di Ponente. Evento a cura della Cooperativa Omnia in collaborazione con l’Enoteca Regionale della Liguria. Corte del Castello dei Doria, info 337 1004228 (più info)

15.00. Passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione del vino Rossese doc e prodotti tipici (ogni prima domenica del mese). Ritrovo davanti all’ufficio IAT, info 337 1004228 (più info)

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

MOLINI DI TRIORA



10.00-17.30. ‘Emancipate, libere, differenti - L'avventurosa storia dei diritti delle donne dal locale al globale’: incontro conviviale di informazione e formazione rivolto a tutte e tutti. Partecipa la giornalista e scrittrice Monica Lanfranco (h 10/13-14.30/17.30). Casa Balestra (i dettagli a questo link)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

PIGNA

8.30. ‘Inseguendo la Storia infinita’: escursione da Colle Melosa ai Balconi di Marta accompagnati dalla guida AIGAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Colle Melosa, prenotazione obbligatoria al 391 104 26 08 (più info)

FRANCIA

MONACO

10.00-20.30. 3ª edizione degli Incontri dei Siti Storici Grimaldi di Monaco: degustazione di specialità, scoperta dell'artigianato delle regioni, attività per i bambini. Place du Palais (il programma a questo link)

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

14.00-22.00.Finale del 5° Concorso Internazionale di direttori d'orchestra Evgeny Svetlanov, sotto l'Altro Patrocinio di S.A.R. la Principessa di Hannover, a cura dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Auditorium Rainier III (più info)

19.30. L'Été Danse - Coppél-I.A: spettacolo di balletto per la coreografia di Jean-Christophe Maillot, a cura dei Ballets de Monte-Carlo. Grimaldi Forum Monaco (più info)

16.30. ‘La promesse de l'aube’ (‘La promessa dell'alba’) di Romain Gary con Franck Desmedt. Théâtre des Muses (più info)

NICE



10.00-18.00. Nice Fictions festival: ultimo giorno di tre con incontri, divertimento, giochi, conferenze declinati all’insegna di generi immaginari (fantascienza, fantasy, fantasy, ecc.) attraverso tutti i media (letteratura, arti plastiche, giochi, scienza, ecc). Campus Saint-Jean-d'Angély, avenue des diables bleus 24 (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





