Sanremo: grande successo per lo spettacolo ‘È tutta un'altra Musica’ dell'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante (foto)

Grande successo lunedì 30 maggio 2022, al Teatro del Casinò dove ha avuto luogo l'evento ‘È tutta un'altra MUSICA’, uno spettacolo musicale organizzato dall'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante con la partecipazione della ‘Giovane Orchestra Note Libere’ che ha visto gli studenti protagonisti della manifestazione.

"La serata si è svolta con le loro esibizioni, studenti appartenenti sia alla scuola primaria del plesso Volta e sia alla scuola secondaria di primo grado, sezione Musicale.

L'istituto, diretto dalla Prof.ssa Amalia Catena Fresta, ha presentato i lavori conclusivi del progetto ‘CantiAmo’, progetto vincitore del Bando Corale nella Scuola Primaria, bando Regionale che ha permesso la formazione di un coro scolastico che ha interessato le classi quarte primarie del plesso Volta. Il coro, preparato dai docenti di strumento, si è esibito sia come piccoli gruppi corali separati sia come unico corpo corale con dei brani in dialetto sanremasco. Sotto la guida dei diversi insegnanti (Cristina Orvieto - pianoforte, Lucia Pappalardo - flauto traverso, Fara Bersano - violino, Franco Invidia - violino, Sergio Basilico - chitarra - e Giovanni Guglielmino - pianoforte), gli alunni si sono avvicinati al mondo della musica, del ritmo e del canto con repertori diversi scelti appositamente per la serata. Tutto ciò si è reso possibile anche con la collaborazione delle insegnanti (Marcuccetti Laura, Messina Daniela, Genovese Carmen, Bianchi Fiorenza, Grasso Caterina, Annalisa Maiellaro, Grazia La Spina) delle rispettive classi, che hanno supportato ed aiutato i loro bambini.

La serata ha visto anche la premiazione dei ragazzi che si sono distinti durante l'anno scolastico per meriti particolari come ad es. i ‘Giochi matematici del Mediterraneo’, i Campionati Sportivi Studenteschi e i concorsi Musicali Nazionali ‘MusicArte’ (Torino) e ‘Scuole in Musica’ (Verona) che si sono susseguiti.

Anche i Musicisti della sezione Musicale hanno dato il loro contributo sia come solisti, sia come gruppi e sia come musica d’insieme.

A conclusione della serata, si sono esibiti, insieme ai nostri studenti, i musicisti della ‘Giovane Orchestra Note Libere’ con i quali l'Istituto ha intrattenuto una collaborazione durante tutto l'anno scolastico, creando una nuova sinergia nel territorio, promuovendo nuove occasioni di crescita formative e culturali anche in merito alla musica d'insieme rispetto alla quale l’associazione vive già delle esperienze come la partecipazione a concerti in tutta Italia e in Francia.

Dopo due anni di ‘pandemia e chiusura’, finalmente la scuola e la musica ‘riaprono’ le porte nella speranza di rafforzare il legame col territorio e i legami tra le persone".