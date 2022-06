Vallecrosia, assessore Patrizia Biancheri "Al via WineAround in Riviera, una manifestazione importante per la ripartenza della nostra città”

Domani verrà inaugurata la nuova edizione di Wine Around in Riviera. Protagoniste dell’evento – organizzato dal Comune di Vallecrosia in collaborazione con l’Associazione Culturale FoodAround, la guida ViniBuoni d’Italia edita dal Touring Club Italiano e l’Associazione Il Borgo Antico – oltre 350 etichette in degustazione da tutta Italia.

L’evento si svolgerà, tra domani e sabato, dalle 18 alle 24 nei giardini della Casa Valdese a Vallecrosia. “Un evento - commenta l’assessore Biancheri - che nelle scorse edizioni ha registrato un numero significativo di presenze. Quest’anno la manifestazione è importante per la ripartenza della nostra città. Dopo gli anni seganti dalla pandemia, possiamo finalmente riprendere ad organizzare eventi fondamentali per la promozione di Vallecrosia. Ripartiamo con entusiasmo e determinazione per il bene della nostra comunità.”