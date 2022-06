Target: Studio Garibaldi Moraldo, un team professionale con strumenti informatici all’avanguardia

Lo studio Garibaldi Moraldo Snc, che dal 1982 opera nella gestione dei Condomini, ha aperto di recente due nuovi sedi, una ad Arma di Taggia in Via Colombo 240 e l’altra ad Ospedaletti in Via Aurelia Levante 67, presso il Condominio Marina di Capo Nero.

L’attività inerisce esclusivamente l’amministrazione di Condomini e conta di grande esperienza personale, attualmente lo studio gestisce più di cento Condomini per oltre duemila unità immobiliari principalmente nei Comuni di San Lorenzo al Mare, dove hanno la sede principale, ma anche nei Comuni di Imperia, Civezza, Pietrabruna, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Arma di Taggia, Badalucco, Molini di Triora, Sanremo, Ospedaletti e Bordighera.

Molti i Condomini che, per dimensione e caratteristiche, si differenziano dalla normale gestione cui generalmente si fa riferimento come il Condominio generale di San Lorenzo al Mare gestito dallo studio Garibaldi dal 1992, il Condominio Soggiorno Marino di San Lorenzo al Mare gestito da Liana e i suoi figli dal 1982 e il Condominio Le Cabine Marittime di Santo Stefano al Mare gestito dai titolari dal 2008.

Lo studio dispone di collaboratori esterni in grado di affrontare qualsiasi problematica riguardante aspetti tecnici, giuridici e gestionali che possono interessare gli edifici in Condominio. Entro pochissime ore i titolari riescono a mandare l’operaio richiesto sul luogo dell’intervento migliorando così il servizio. Inoltre, lo studio Garibaldi è iscritto alla ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari). Liana Garibaldi e i suoi figli offrono la loro disponibilità per pareri, consulenze ed eventuali preventivi/proposte di gestione condominiale.