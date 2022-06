Trasferta in provincia di Parma per le formazioni giovanili del Reds Rugby Team di Imperia (Foto)

Colorno, città dove oltre alla buona tavola si mastica rugby, è il luogo che vede scendere in campo i piccoli Reds di Imperia e l’occasione è il torneo “Quintavalla”.

Reds Rugby Team che ha instaurato una partnership col Rugby Colorno, non poteva mancare a questa occasione, trasferta tanto attesa e che sicuramente rimarrà indelebile nei ricordi dei partecipanti. Partenza al mattino del sabato e pomeriggio visita a Parma per iniziare ad acclimatarsi, poi cena presso la Club House degli amici del Colorno, dove per l’occasione i REDS sono stati accolti dall’Head Coach del Colorno Umberto Casellato e le maglie da gioco sono state consegnate dai giocatori Derrick Appiah e Albert Eistein Batista.

Il torneo, ben organizzato, ha visto presenti 42 squadre iscritte in rappresentanza di 16 club provenienti da 5 regioni d’Italia: Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Liguria e Umbria. Ben 650 i bambini in campo dalle categorie Under 7 alle Under 13.

Squadre di spessore come Colorno, Viadana, Noceto, Lyons Piacenza, Piombino, Livorno ecc...rugby quindi di un livello nettamente superiore, che ha visto distinguersi le formazioni dei REDS U.9 e U.11 nonché alcuni piccoli U.7 che sono stati gentilmente accolti dal Colorno che hanno provato l'ebrezza di vestire la maglia da Top 10.

Gli Under 11 che conquistano un 10° posto combattendo e dando il massimo, nulla da eccepire , squadra avversarie più brave ma non per questo i REDS si fanno intimidire e portano a casa i risultati tanto da raggiungere un bella posizione in un torneo di qualità, grande soddisfazione per tutti i partecipanti senza rammarico, anzi solo gratificazioni.

Gli Under 9 si piazzano al 7° posto solo per una questione di differenza mete segnate…ma non c’è amaro in bocca anzi, una grande gioia alla luce anche di vittorie e pareggi che vedono un bel gruppo raccogliere i frutti della stagione sportiva e andare in meta anche i più sornioni stimolati dal contesto, bambini felici, la vera vittoria del torneo.

Accompagnatori, allenatori e dirigenti ringraziano tutti coloro che hanno vissuto la trasferta dal vivo e chi ha dato sostegno da casa. Un ringraziamento va a Francesca Boraschi community manager del Colorno Rugby sempre presente e cordiale.