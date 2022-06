Pallamano: termina con una sconfitta il campionato di Prima Divisione femminile per la San Camillo

Si è concluso sabato scorso il campionato di Prima Divisione Femminile Francese sabato scorso con una sconfitta in trasferta a Nizza per la San Camillo Riviera per 38-21.

"Siamo stati in partita solo nella prima frazione - ci riferisce il dirigente Piero Torielli - dove eravamo sotto solo di due lunghezza. Ma nella ripresa le transalpine hanno trovato con maggiore continuità la via delle rete, mentre noi ci siamo smarriti per diversi motivi. Comunque tra quindici giorni abbiamo l'occasione per rifarci nella Final Four della Coppa Dipartimentale dove siamo tra le quattro finaliste".

Con questo risultato la compagine imperiese ha concluso la manifestazione al terzo posto, dopo il Btp Nizza e il Cannes-Mandelieu. La formazione: Sara Atzori, Raffaella Broi, Alessia Moisello, Silvia Monaco, Alice Olivieri, Clara Pellicari, Roberta Realino, Giulia Repetto, Maria Traverso, Samira Wiedemann. Allenatore: Antonella Maglio. Dirigente: Piero Torielli.