Ginnastica: weekend di impegni per la 'Riviera dei Fiori', tutti i risultati delle gare

La Ginnastica Ritmica torna al PalaRuffini di Taggia che sabato 28 e domenica 29 maggio ha ospitato due importanti eventi di questa entusiasmante disciplina della FederGinnastica. Sabato si è svolta la prima edizione del Trofeo Gymflawers Golden Cup che ha visto la partecipazione di circa 50 ginnaste di 6 Associazioni Liguri. La gara e stata un utile test in vista delle prossime finali nazioni in programma a Rimini nel mese di giugno.



Nove le ginnaste del gruppo avanzato della Riviera scese in pedana, che si sono alternate nell’eseguire esercizi armoniosi e di buon livello tecnico. Sono state Giada Caridi, Esmeralda Caporusso, Giulia Carrera, Lavinia Falcidia, Alice Frascarelli, Eleonora Oggero, Marie Panizzi, Angelica Pavan e Sofia Pugachev(con il tecnico Lorenza Frascarelli) a rappresentare il nostro sodalizio. Il Trofeo se lo è aggiudicato Gymnica Loano, a seguire Riviera dei Fiori, Ginnastica Ligure Albenga, Cerchio D’Oro Imperia, Ginnastica Rapallo e Atleticamente . Alle premiazioni, oltre ai dirigenti della Riviera promotori ed organizzatori dell’evento, era presente il consigliere comunale con delega allo sport.



Domenica sono state le ginnaste del silver impegnate nella 2ª Prova del Campionato Regionale Individuale nei livelli LA/LB ed LC. Soddisfazione per i tecnici Monia Stabile e Vittoria Arieta e l’intero staff tecnico societario per i vari podi ottenuti. Questi nel dettaglio tutti i risultati:



LA Allieve 1 Bronzo per Sofia Frasson; A 2 argento per Linda Carangelo; A3 oro per Isabella Garcia Capponi; LB oro per Devika Biondi Zoccai e 4 posto per Isabella Amelio; LC junior bronzo per Matilde Marsiglia e Giulia Rizzuti, 4 posto per Anna Farina, 5 Marta Scipione e 6 Vittoria Cavallero; nelle allieve altro terzo posto per Laura Garibaldi , 4 Alice Iaria e 5 Micol Colucci.

"Con questa prova si sono concluse le gare regionali del primo semestre che ci hanno visto spesso protagonisti in questa ‘complicata’ stagione sportiva. - sottolineano dalla Ginnastica Riviera dei Fiori - Sempre Domenica 29 maggio, presso la palestra dedicata alla ginnastica all’interno del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, si è svolto l’ultimo incontro della stagione riguardo il progetto portato avanti dalla Ginnastica Riviera dei Fiori che continua la preziosa collaborazione col qualificato Tecnico Eleonora Gabrielli della Società Forza e Virtu’ di Novi Ligure. Gli stage sono stati un valido contributo alla crescita tecnica del nostro settore silver della ginnastica artistica femminile sotto la guida dei tecnici Angelica Stella, Marzia Riccardi e Sonia Di Marcoberardino".



"E’ notizia di questi giorni che la Federazione ha approvato il Gymcampus Silver Gaf in Liguria. L’importante Campus Estivo sarà affidato alla Ginnastica Riviera dei Fiori ed è in programma a Sanremo dal 29 agosto al 3 settembre. - sottolineano - Sarà quindi la nostra attrezzata palestra ad ospitare ginnasti e tecnici di varie regioni in questo progetto ‘importante’ della Federazione Ginnastica D’ Italia. Oltre a questi appuntamenti di gare e stage, la Riviera continua a sviluppare anche i suoi progetti ludico-aggregativi per coinvolgere e gratificare i suoi numerosi e appassionati ginnasti. Ed è per questo che è stata ben felice di accogliere l’invito del Presidente Provinciale dello CSEN, Giuliano Ferrari riguardo la partecipazione all’evento Tutti Ballano Sanremo. Presso il prestigioso Teatro del Casino’ di Sanremo sono state presentate tre apprezzate coreografie realizzate dalla nostra coreografa Monia Stabile che hanno coinvolto i nostri gruppi Life Long Training (ginnastica dolce per adulti), Gymevents (ginnaste esperte delle nostre sezioni agonistiche) e il gruppo delle ginnaste silver della ritmica che hanno sviluppato una colorata coreografia utilizzando gli attrezzi della loro disciplina sportiva".