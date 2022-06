D'Attis e Benini, convocati nella Nazionale di Beach Handball

Nuove soddisfazioni nel Beach Handball ponentino, con l'ennesima convocazione in Nazionale di Alessio D'Attis ed Alessandro Benini. I due ragazzi parteciperanno alle Finali EBT che si svolgeranno la prossima settimana all'Isola delle Femmine in Sicilia. Faranno parte in questa prima uscita, del club Federale Team Italia, composto dai ragazzi della Nazionale azzurra che prepara le prossime qualificazioni europee di Praga. L'estate sarà carica di impegni per i nostri beniamini, che rappresentano degnamente la scuola ventimigliese di Beach Handball, potranno levarsi delle belle soddisfazioni.



Intano con la squadra delle Alpi Marittime condotta da Pippo Malatino, insieme ad altri ragazzi frontalieri e francesi, i nostri baldi giovani si sono aggiudicati lo scorso week end il Torneo di Vals les Bains in Ardeche, con delle prestazioni esaltanti, sottolineate dal numeroso pubblico presente e dagli osservatori della disciplina, che anche in Francia prende sempre più piede. Non ci resta che augurare un grande in bocca al lupo ad Alessio ed Alessandro ed un ottima riuscita a tutta la Nazionale italiana.