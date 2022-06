Calcio. I giovani dell'Ospedaletti non si fermano mai, un altro fine settimana di tornei e soddisfazioni sul campo

Chiusi gli impegni dei rispettivi campionati, le formazioni giovanili dell’Ospedaletti stanno proseguendo con la loro attività partecipando a tornei prestigiosi sia in Liguria che fuori regione.

L’ultimo fine settimana ha visto impegnate tre formazioni orange. I 2006 di mister Ivan Miatto hanno preso parte al Torneo di Alpignano ben figurando al cospetto di società prestigiose come Parma, Alessandria, Piacenza, Vicenza e Pavia, mentre i 2008 di mister Marco Anzalone, dopo aver superato il loro raggruppamento di qualificazione, hanno chiuso al terzo posto nel Girone Oro del torneo Città di Alassio - Spring Cup.

Vetrina di tutto rispetto anche per i 2010 di mister Roberto Fici invitati al Torneo Internazionale 958 Santero di Cairo Montenotte; per gli orange qualificazione al al 10° posto su 24 partecipanti tra i quali Cairese, Asti, Bogliasco, Priamar, Salice, Sampdoria, Olmo Cuneo e Olimpic 1971. Menzione speciale per Jacopo Mesiano, premiato nella top 11 del Girone Gold.