Calcio giovanile: numerosi impegni in trasferta per la Polisportiva Vallecrosia Academy (foto)

Continuano gli impegni in trasferta per i giovani atleti della Polisportiva Vallecrosia Academy. Nel fine settimana i ragazzi biancorossi hanno infatti partecipato a diversi tornei nel comprensorio ligure e in Francia.

Sabato 28 maggio i Pulcini 2° anno leva 2011 hanno preso parte al torneo “Coppa Città di Albenga“ mentre gli Esordienti 2010 sono stati ospitati a Mentone dalla società Ros Menton nel loro torneo di leva.

Domenica 29 maggio, invece, i Primi Calci 2013 hanno partecipato con due formazioni al Torneo organizzato dal Ventimiglia Calcio mentre i Primi Calci 2014 sono stati impegnati nel Torneo Nazionale “Città di San Bartolomeo al Mare” - XVI Coppa Primavera. Infine i Giovanissimi 2008 sono stati coinvolti nel Torneo di Camporosso.

«Tali impegni sono motivo di crescita e soprattutto divertimento per tutti i ragazzi che possono confrontarsi con i loro coetanei delle altre società» - dice la Polisportiva Vallecrosia Academy.